Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации экстренно севшего в нижегородском аэропорту Сessna 182 T Происшествия

Фото: avia.pro



Самолет марки "Сessna 182 T"



Согласно информации, Нижегородский транспортный прокурор направил в Сормовский районный суд иск о запрете владельцу самолета эксплуатировать воздушное судно марки "Сessna 182 T" до получения пилотского удостоверения и сертификата летной годности на воздушное судно.



Кроме того, прокуратурой инициирована процедура привлечения пилота к административной ответственности по ст. 11.5 КоАП РФ за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов и совершение незаконного полета.



Материалы дела направлены Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Прокуратура направила в суд иск о запрете эксплуатации экстренно севшего в нижегородском аэропорту Сessna 182 T. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура 31 января 2017 года.Самолет марки "Сessna 182 T" совершил вынужденную посадку 25 декабря 2016 года. Это произошло из-за обледенения и неблагоприятных метеоусловий - усиление ветра и образования белого мутного облака. Кроме того, установлено, что у командира воздушного судна отсутствовали необходимые документы - пилотское удостоверение и сертификат летной годности.Согласно информации, Нижегородский транспортный прокурор направил в Сормовский районный суд иск о запрете владельцу самолета эксплуатировать воздушное судно марки "Сessna 182 T" до получения пилотского удостоверения и сертификата летной годности на воздушное судно.Кроме того, прокуратурой инициирована процедура привлечения пилота к административной ответственности по ст. 11.5 КоАП РФ за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов и совершение незаконного полета.Материалы дела направлены Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

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