Регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Регион получит из федерального бюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах. Об этом министр культуры региона Сергей Горин сообщил на заседании оргкомитета по празднованию в 2021 году юбилея Нижнего Новгорода 1 февраля 2017 года.



"Мы рассчитываем на эти средства и планируем направить их на выполнение реставрационных работ на объектах культурного наследия, а именно Нижегородского кремля, Литературного музея Горького, на реставрацию монументальных памятников в Нижнем Новгороде, стел, памятных знаков, музея-квартиры Горького, музея деревянного зодчества на Щелоковском хуторе, на восстановительные работы на территории музея "Домик Каширина". В целом на подобные работы понадобятся средства в объеме 432 млн рублей", - отметил Горин.



Он также добавил, что важным элементом подготовки к празднованию является создание современного, комфортного и благоустроенного городского пространства. Концепция подготовки к празднованию предусматривает световое и конструктивное оформление города, на которое потребуется 217 млн рублей. Еще 46 млн рублей с 2017 по 2021 год понадобится на осуществление просветительской деятельности, проведение имиджевых мероприятий.



"Губернатор особо заострил наше внимание на том, что необходимо активнее проводить просветительскую работу с населением. Я считаю, что это одна из наших основных задач – приобщить нижегородцев к теме истории нашего города, нашего государства. Это могут быть акции, посвященные истории города, благоустройству того места, где ты живешь, культуре", - подчеркнул министр.



В свою очередь глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, что вопросам оформления Нижнего Новгорода будет уделено особое внимание. По его информации, на февраль 2017 года намечена встреча с архитекторами и художниками города для формирования предложений. "Приоритет будет отдан оригинальному оформлению площадей и мостов. Также запланирована реализация декоративной подсветки зданий, сооружений, арт-объектов", - сказал Белов, добавив, что в текущем году администрация также начнет формировать предложения по символике праздника.







Регион получит из федерального бюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах. Об этом министр культуры региона Сергей Горин сообщил на заседании оргкомитета по празднованию в 2021 году юбилея Нижнего Новгорода 1 февраля 2017 года."Мы рассчитываем на эти средства и планируем направить их на выполнение реставрационных работ на объектах культурного наследия, а именно Нижегородского кремля, Литературного музея Горького, на реставрацию монументальных памятников в Нижнем Новгороде, стел, памятных знаков, музея-квартиры Горького, музея деревянного зодчества на Щелоковском хуторе, на восстановительные работы на территории музея "Домик Каширина". В целом на подобные работы понадобятся средства в объеме 432 млн рублей", - отметил Горин.Он также добавил, что важным элементом подготовки к празднованию является создание современного, комфортного и благоустроенного городского пространства. Концепция подготовки к празднованию предусматривает световое и конструктивное оформление города, на которое потребуется 217 млн рублей. Еще 46 млн рублей с 2017 по 2021 год понадобится на осуществление просветительской деятельности, проведение имиджевых мероприятий."Губернатор особо заострил наше внимание на том, что необходимо активнее проводить просветительскую работу с населением. Я считаю, что это одна из наших основных задач – приобщить нижегородцев к теме истории нашего города, нашего государства. Это могут быть акции, посвященные истории города, благоустройству того места, где ты живешь, культуре", - подчеркнул министр.В свою очередь глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов отметил, что вопросам оформления Нижнего Новгорода будет уделено особое внимание. По его информации, на февраль 2017 года намечена встреча с архитекторами и художниками города для формирования предложений. "Приоритет будет отдан оригинальному оформлению площадей и мостов. Также запланирована реализация декоративной подсветки зданий, сооружений, арт-объектов", - сказал Белов, добавив, что в текущем году администрация также начнет формировать предложения по символике праздника. Напомним , в ноябре 2016 года Сергей Горин отмечал, что подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода в ближайшие годы будет вестись в рамках текущего финансирования, поскольку в региональном бюджете дополнительных средств на эти цели не предусмотрено. Напомним также , что Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2015 года подписал указ о праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году.

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