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Политика

Игорь Паньшин через суд добился отмены руководством МЧС дисциплинарных взысканий

01 февраля 2017 16:45  [1126] Политика
Игорь Паньшин (Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан)

Игорь Паньшин

Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан

Игорь Паньшин через суд добился отмены руководством МЧС дисциплинарных взысканий.

В распоряжении НИА "Нижний Новгород" есть копия приказа, в котором говорится, что с Паньшина снимаются дисциплинарные взыскания в виде неполного служебного соответствия и строгого выговора. Основанием для этого послужило вступление в силу решения суда.

Согласно информации в делопроизводстве Советского районного суда Нижнего Новгорода, начальник Приволжского регионального центра (ПРЦ) МЧС Игорь Паньшин получил предупреждение о неполном служебном соответствии за то, что не исполнил решение о соблюдении нормативов обеспечения ПРЦ денежным довольствием на 2015 год. Из-за несоблюдения нормативов у МЧС образовалась кредиторская задолженность.

Истец пояснил, что после того как эти нормативы поступили в региональный центр, ПРЦ было направлено письмо в МЧС о том, что предельные объемы довольствия на 2015 год являются недостаточными. Также в министерство была заявлена потребность на выплату денежного довольствия, рассчитанная на списочную численность с учетом проведенных организационно-штатных мероприятий. Соответственно, руководство МЧС знало о недостаточности финансирования, но никаких действий не приняло. Ответа при этом получено не было. Поэтому суд посчитал, что решение о неполном соответствии было принято незаконно.

Кроме того, Паньшин получил строгий выговор за неудовлетворительную работу должностных лиц ГУ МЧС при реагировании на пожар, а именно "недооценку складывающейся обстановки и несвоевременное привлечение дополнительных сил и средств, в результате чего один жилой дом и одно нежилое строение сгорели полностью, два жилых дома получили повреждения кровли и мансардного этажа".

Однако, как установил суд, ответчик в данном случае нарушил процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности. Были пропущены сроки, кроме того, истец не был ознакомлен с соответствующим приказом.

Таким образом, Советский районный суд удовлетворил иск Паньшина к МЧС и постановил отменить оба дисциплинарных взыскания.

Приказом министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова от 23 января 2017 года взыскания отменены.

Напомним, ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Игорь Паньшин планирует перейти на работу в аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. До этого Паньшин сообщал, что уходит из МЧС в связи с реструктуризацией и ликвидацией ПРЦ.

СПРАВКА.
Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в г. Горьком. В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1990 году - Высшую инженерную пожарно-техническую школу. Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.

С марта 2002 года был назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области. В январе 2006 года - начальником комитета по гражданской защите и пожарной безопасности Нижегородской области, в октябре 2008 года – начальником ПРЦ МЧС.

За спасение более 300 беженцев с детьми и ликвидацию пожара в здании общежития Сормовского района в 1997 году награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". За смелость и мужество, проявленные при тушении пожара на территории воинской части в Дзержинске в августе 1998 года, награжден Орденом Мужества. А в 2007 году - медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Генерал-полковник. Кандидат военных наук.

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Теги:
МЧС Суд
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