Игорь Паньшин через суд добился отмены руководством МЧС дисциплинарных взысканий Политика

Игорь Паньшин Фото: ГУ МЧС по Республике Татарстан



В распоряжении НИА "Нижний Новгород" есть копия приказа, в котором говорится, что с Паньшина снимаются дисциплинарные взыскания в виде неполного служебного соответствия и строгого выговора. Основанием для этого послужило вступление в силу решения суда.



Согласно информации в делопроизводстве Советского районного суда Нижнего Новгорода, начальник Приволжского регионального центра (ПРЦ) МЧС Игорь Паньшин получил предупреждение о неполном служебном соответствии за то, что не исполнил решение о соблюдении нормативов обеспечения ПРЦ денежным довольствием на 2015 год. Из-за несоблюдения нормативов у МЧС образовалась кредиторская задолженность.



Истец пояснил, что после того как эти нормативы поступили в региональный центр, ПРЦ было направлено письмо в МЧС о том, что предельные объемы довольствия на 2015 год являются недостаточными. Также в министерство была заявлена потребность на выплату денежного довольствия, рассчитанная на списочную численность с учетом проведенных организационно-штатных мероприятий. Соответственно, руководство МЧС знало о недостаточности финансирования, но никаких действий не приняло. Ответа при этом получено не было. Поэтому суд посчитал, что решение о неполном соответствии было принято незаконно.



Кроме того, Паньшин получил строгий выговор за неудовлетворительную работу должностных лиц ГУ МЧС при реагировании на пожар, а именно "недооценку складывающейся обстановки и несвоевременное привлечение дополнительных сил и средств, в результате чего один жилой дом и одно нежилое строение сгорели полностью, два жилых дома получили повреждения кровли и мансардного этажа".



Однако, как установил суд, ответчик в данном случае нарушил процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности. Были пропущены сроки, кроме того, истец не был ознакомлен с соответствующим приказом.



Таким образом, Советский районный суд удовлетворил иск Паньшина к МЧС и постановил отменить оба дисциплинарных взыскания.



Приказом министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова от 23 января 2017 года взыскания отменены.







СПРАВКА.

Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в г. Горьком. В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1990 году - Высшую инженерную пожарно-техническую школу. Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.



С марта 2002 года был назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области. В январе



За спасение более 300 беженцев с детьми и ликвидацию пожара в здании общежития Сормовского района в 1997 году награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". За смелость и мужество, проявленные при тушении пожара на территории воинской части в Дзержинске в августе 1998 года, награжден Орденом Мужества. А в 2007 году - медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.



Генерал-полковник. Кандидат военных наук. Игорь Паньшин через суд добился отмены руководством МЧС дисциплинарных взысканий.В распоряжении НИА "Нижний Новгород" есть копия приказа, в котором говорится, что с Паньшина снимаются дисциплинарные взыскания в виде неполного служебного соответствия и строгого выговора. Основанием для этого послужило вступление в силу решения суда.Согласно информации в делопроизводстве Советского районного суда Нижнего Новгорода, начальник Приволжского регионального центра (ПРЦ) МЧС Игорь Паньшин получил предупреждение о неполном служебном соответствии за то, что не исполнил решение о соблюдении нормативов обеспечения ПРЦ денежным довольствием на 2015 год. Из-за несоблюдения нормативов у МЧС образовалась кредиторская задолженность.Истец пояснил, что после того как эти нормативы поступили в региональный центр, ПРЦ было направлено письмо в МЧС о том, что предельные объемы довольствия на 2015 год являются недостаточными. Также в министерство была заявлена потребность на выплату денежного довольствия, рассчитанная на списочную численность с учетом проведенных организационно-штатных мероприятий. Соответственно, руководство МЧС знало о недостаточности финансирования, но никаких действий не приняло. Ответа при этом получено не было. Поэтому суд посчитал, что решение о неполном соответствии было принято незаконно.Кроме того, Паньшин получил строгий выговор за неудовлетворительную работу должностных лиц ГУ МЧС при реагировании на пожар, а именно "недооценку складывающейся обстановки и несвоевременное привлечение дополнительных сил и средств, в результате чего один жилой дом и одно нежилое строение сгорели полностью, два жилых дома получили повреждения кровли и мансардного этажа".Однако, как установил суд, ответчик в данном случае нарушил процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности. Были пропущены сроки, кроме того, истец не был ознакомлен с соответствующим приказом.Таким образом, Советский районный суд удовлетворил иск Паньшина к МЧС и постановил отменить оба дисциплинарных взыскания.Приказом министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова от 23 января 2017 года взыскания отменены. Напомним , ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Игорь Паньшин планирует перейти на работу в аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. До этого Паньшин сообщал, что уходит из МЧС в связи с реструктуризацией и ликвидацией ПРЦ.СПРАВКА.Игорь Владимирович Паньшин родился 19 марта 1963 года в г. Горьком. В 1985 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1990 году - Высшую инженерную пожарно-техническую школу. Служил в должностях от курсанта, инспектора государственного пожнадзора, начальника караула до начальника одного из отрядов противопожарной службы по охране объектов особой важности.С марта 2002 года был назначен первым заместителем начальника ГУ ГО и ЧС, начальником УГПС Нижегородской области. В январе 2006 года - начальником комитета по гражданской защите и пожарной безопасности Нижегородской области, в октябре 2008 года – начальником ПРЦ МЧС.За спасение более 300 беженцев с детьми и ликвидацию пожара в здании общежития Сормовского района в 1997 году награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". За смелость и мужество, проявленные при тушении пожара на территории воинской части в Дзержинске в августе 1998 года, награжден Орденом Мужества. А в 2007 году - медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.Генерал-полковник. Кандидат военных наук.

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