СУ СК завершило расследование дела по обвинению нижегородца в убийстве жены в Ленинском районе Происшествия

Светлана Сабурина Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области



1 ноября 2016 года 42-летняя Светлана Сабурина



17 ноября ее 33-летний муж



Вину мужчина признал в полном объеме, он арестован. В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. СУ СК завершило расследование дела по обвинению нижегородца в убийстве жены в Ленинском районе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 2 февраля 2017 года.1 ноября 2016 года 42-летняя Светлана Сабурина пропала , выйдя с работы на ул. Перекопской.17 ноября ее 33-летний муж был задержан Ивановской области по подозрению в убийстве женщины. При допросе он пояснил следователям, что в день убийства встретил жену после работы и отвез ее на машине в гаражный массив на ул. Шекспира. В ходе ссоры на почве ревности он нанес супруге несколько ножевых ранений. Спрятав тело потерпевшей, завалив его досками, он выехал за территорию региона.Вину мужчина признал в полном объеме, он арестован. В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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