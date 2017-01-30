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Происшествия

Почти на четверть выросло число смертей от отравлений алкоголем в Нижегородской области за 2016 год

02 февраля 2017 13:00  [257] Происшествия
(Фото: Роспотребнадзор)

Фото: Роспотребнадзор

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Почти на четверть выросло число смертей от отравлений алкоголем в Нижегородской области за 2016 год. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Согласно информации, за прошлый год по этой причине в регионе скончались 218 человек, тогда как за 2015 год – 175 человек.

Всего от внешних причин в Нижегородской области за отчетный период умерли 3 580 человек, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, 376 человек совершили суицид (снижение на 12,6%), 175 человек были убиты (снижение на 11,6%), 495 человек погибли в результате несчастных случаев с транспортом, в том числе в ДТП – 325 человек (снижение на 11%).

В целом по Приволжскому федеральному округу (ПФО) число летальных исходов от отравления алкоголем составило 1 924 случая, что на 16,4% меньше, чем за 2015 год. При этом ПФО по данному показателю находится на втором месте после Центрального федерального округа, где по этой причине за год погибли 2 282 человека. В общей сложности в России за 2016 год от отравлений алкоголем скончались 8 283 человека, что на 13,3% меньше, чем за 2015 год.

Напомним также, что почти за месяц, с 23 декабря 2016 по 19 января 2017 года, в регионе выявлено 3 975 единиц спиртсодержащей непищевой продукции (лосьоны, тоники и пр.), объемом 413,4 л. Эта продукция снята с реализации, на нее наложен арест.

Работа по выявлению и изъятию из оборота спиртсодержащей непищевой продукции организована после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт.

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