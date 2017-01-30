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Политика

НРО "Единой России" выдвинуло три кандидатуры на должность руководителя регионального исполкома

02 февраля 2017 13:09  [596] Политика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) НРО "Единой России" выдвинуло три кандидатуры на должность руководителя регионального исполкома. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил действующий руководитель РИК Александр Щелоков 2 февраля 2017 года.

По его словам, центральный исполнительный комитет сейчас рассматривает три кандидатуры: первого заместителя руководителя РИК Андрея Малышева, начальника отдела агитационно-пропагандистской работы Алексея Ларина и заместителя начальника избирательного штаба НРО ЕР Алексея Антонова.

"Центральный исполнительный комитет должен определиться с кандидатурой ориентировочно до второй половины февраля", - рассказал Александр Щелоков.

Напомним, сам Александр Щелоков не намерен выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Напомним также, что 31 января президиум политсовета НРО "Единой России" увеличился до 23 человек.

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