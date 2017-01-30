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Политика

Игорь Паньшин и Алексей Шиканов освобождены от должностей указом президента

02 февраля 2017 16:06  [1378] Политика
Игорь Паньшин и Алексей Шиканов (слева направо) (Фото: НИА Нижний Новгород)

Игорь Паньшин и Алексей Шиканов (слева направо)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Игорь Паньшин и Алексей Шиканов освобождены от должностей указом президента. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Указом от 2 февраля 2017 года глава государства освободил от должностей ряд руководителей в федеральных государственных органах, в том числе Игоря Паньшина – от должности начальница Приволжского регионального центра МЧС России, Алексея Шиканова – от должности начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, Игорь Паньшин планирует перейти на работу в аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО. Также ранее сообщалось, что Алексей Шиканов намерен покинуть пост начальника ГУ МЧС.

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