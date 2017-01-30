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Общество

Сотрудники ликвидированного в Семенове филиала НИМБа пытаются отсудить у вуза моральную компенсацию

02 февраля 2017 16:51  [141] Общество
Здание, в котором располагался семеновский филиал НИМБа (Фото: gostinitsanimb.narod.ru)

Здание, в котором располагался семеновский филиал НИМБа

Фото: gostinitsanimb.narod.ru

Сотрудники ликвидированного колледжа из г.о.Семенов Нижегородской области пытаются отсудить у НИМБа моральную компенсацию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 2 февраля 2017 года.

В Семеновский районный суд обратились 12 истцов с заявлениями о взыскании компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату и возмещение морального вреда. Заявители просят суд взыскать с негосударственного образовательного учреждение (НОУ) высшего профессионального образования (ВПО) "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса" (НИМБ) компенсацию за несвоевременно выплаченную заработную плату по ставке рефинансирования ЦБ РФ на общую сумму 36,6 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда на 381,4 тысячи рублей. Все заявители являются бывшими сотрудниками частного профессионального образовательного учреждения "Семеновский колледж экономики и менеджмента" (филиал НИМБа).

Каждый из исков обоснован тем, что директор НИМБ 24 августа 2015 года принял решение о ликвидации Семеновского колледжа, а 12 его сотрудников были уволены. При этом в день увольнения с сотрудниками не рассчитались по заработной плате, в связи с чем они обратились в суд.

Ранее суд уже рассматривал иск бывших сотрудников учебного заведения и взыскал с колледжа задолженность по зарплате, а также сумму перерасчета задолженности по ставке рефинансирования ЦБ РФ.

Сейчас заявители просят взыскать с института компенсацию за несвоевременно выплаченную зарплату и возмещение морального вреда.

Напомним также, в январе 2017 года сообщалось, что НИМБ погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры.

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