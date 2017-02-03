Прокуратура направила в суд 400 заявлений в интересах работников нижегородского РУМО в январе Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, заявления касаются выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 10 млн рублей.



"Только за период с 2016 года по январь 2017 года прокуратурой района в интересах работников предприятия в суд направлено более двух тысяч заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 100 млн рублей. Заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены, организовано их принудительное исполнение в службе судебных приставов", - говорится в сообщении.



В итоге благодаря комплексной работе органов прокуратуры и органов власти региона удалось в 2016 году была погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 116 млн рублей в том числе за счет реализации имущества предприятия.









Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода направила в суд 400 заявлений в интересах работников ОАО "РУМО" в январе 2017 года. Об этом сообщает ведомство.Согласно информации, заявления касаются выдачи судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 10 млн рублей."Только за период с 2016 года по январь 2017 года прокуратурой района в интересах работников предприятия в суд направлено более двух тысяч заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму более 100 млн рублей. Заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены, организовано их принудительное исполнение в службе судебных приставов", - говорится в сообщении.В итоге благодаря комплексной работе органов прокуратуры и органов власти региона удалось в 2016 году была погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 116 млн рублей в том числе за счет реализации имущества предприятия. Как сообщалось в декабре 2016 года, экс-председатель совета директоров нижегородского ОАО "РУМО" Юрий Чадаев приговорен к трем годам колонии. Напомним также , что в арбитражном суде продолжает рассматриваться дело о банкротстве РУМО.

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