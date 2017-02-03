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Экономика

"Решение о размещении финального производства самолета Ил-114 пока не принято", - Илья Тарасенко

03 февраля 2017 16:12  [396] Экономика
Илья Тарасенко (Фото: РСК)

Илья Тарасенко

Фото: РСК

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Решение о размещении финального производства самолета Ил-114 пока не принято", - сообщил в Нижнем Новгороде журналистам генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко 3 февраля 2017 года.

По его словам, в настоящее время разрабатывается схема кооперации по производству этого самолета внутри РСК.

"В начале января мы с ОАК (ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") подписали договор о техническом перевооружении корпорации "МиГ", и в этом перевооружении участвует, в том числе, завод "Сокол" (ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" - филиал РСК "МиГ"). В рамках этого договора мы и разрабатываем схему кооперации, и только после того, как схема будет разработана, станет понятно, где разместится финальная сборка самолета", - пояснил Илья Тарасенко.

Он сообщил также, что при производстве самолета планируется применять принципы конвейерной сборки. "Для этого на выбранном предприятии будет полностью переформатирован соответствующий цех. Я дал команду запустить этот проект в 2017 году", - подытожил гендиректор РСК "МиГ".

Напомним, что президент ОАК Юрий Слюсарь в августе 2016 года сообщал о финальной сборке самолета Ил-114 на нижегородском заводе "Сокол".

О подготовке производственной площадки для выпуска самолета Ил-114 исполнительный директор завода "Сокол" Александр Карезин сообщал в феврале 2016 года. Тогда отмечалось, что первый Ил-114 поднимется в воздух в 2018 году.

До этого полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич говорил, что для организации производства этого самолета на заводе "Сокол" потребуется около 1,5-1,7 млрд рублей.

В декабре 2014 года Михаил Бабич сообщал, что прямые инвестиции в строительство самолета планировались от 12 до 16 млрд рублей, а для реализации всего проекта, в том числе с учетом строительства обслуживающих центров и других необходимых объектов, понадобится 30-32 млрд рублей.

СПРАВКА:
Самолет Ил-114 спроектировало КБ "Ильюшина" в советский период. Тогда же выпущена ограниченная партия этого самолета. Воздушное судно эксплуатировалось в Узбекистане, а также выполняло нужды министерства обороны РФ, но требовало модернизации и новых подходов для того, чтобы сделать его конкурентоспособным.

По инициативе Михаила Бабича и Дмитрия Рогозина в Правительстве РФ создана рабочая группа, которую возглавил Рогозин, и организована необходимая работа по созданию нового отечественного самолёта на базе Ил-114: сформирован его технический внешний облик, произведены финансово-экономические расчеты, определены источники финансирования и производственная площадка, проработаны вопросы производственной кооперации.

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