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06 февраля 2017 13:53  [577] Более 70 школ и 18 детсадов Нижнего Новгорода закрыты на карантин по данным на 6 февраля
Общество

Более 70 школ и 18 детсадов Нижнего Новгорода закрыты на карантин по данным на 6 февраля

06 февраля 2017 13:53  [577] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 70 школ и 18 детсадов Нижнего Новгорода закрыты на карантин по гриппу и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) по данным на 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.

Между тем, по данным департамента образования администрации, за прошедшую неделю в городе после карантина открылись 52 школы. "По мнению специалистов департамента, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей произошел в конце февраля - начале марта", - отмечается в сообщении.

"По всей видимости, заболеваемость в городе должна пойти на спад. Так, по крайней мере, прогнозируют врачи. Мы готовимся к возращению детей во все временно неработающие школы и детские сады: организована работа по дезинфекции помещений, проводится санитарно-гигиеническая обработка классов, туалетов, столовой, рекреаций", - сказала директор департамента образования Ирина Тарасова.

Напомним, что 30 января текущего года Ирина Тарасова сообщала о 76 закрытых на карантин школах города. Она также говорила, что в 31 школе на карантин закрыты отдельные классы, а еще в 21 дошкольном учреждении - отдельные группы.

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