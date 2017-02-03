Более 70 школ и 18 детсадов Нижнего Новгорода закрыты на карантин по данным на 6 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Между тем, по данным департамента образования администрации, за прошедшую неделю в городе после карантина открылись 52 школы. "По мнению специалистов департамента, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей произошел в конце февраля - начале марта", - отмечается в сообщении.



"По всей видимости, заболеваемость в городе должна пойти на спад. Так, по крайней мере, прогнозируют врачи. Мы готовимся к возращению детей во все временно неработающие школы и детские сады: организована работа по дезинфекции помещений, проводится санитарно-гигиеническая обработка классов, туалетов, столовой, рекреаций", - сказала директор департамента образования Ирина Тарасова.



Более 70 школ и 18 детсадов Нижнего Новгорода закрыты на карантин по гриппу и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) по данным на 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.Между тем, по данным департамента образования администрации, за прошедшую неделю в городе после карантина открылись 52 школы. "По мнению специалистов департамента, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей произошел в конце февраля - начале марта", - отмечается в сообщении."По всей видимости, заболеваемость в городе должна пойти на спад. Так, по крайней мере, прогнозируют врачи. Мы готовимся к возращению детей во все временно неработающие школы и детские сады: организована работа по дезинфекции помещений, проводится санитарно-гигиеническая обработка классов, туалетов, столовой, рекреаций", - сказала директор департамента образования Ирина Тарасова. Напомним , что 30 января текущего года Ирина Тарасова сообщала о 76 закрытых на карантин школах города. Она также говорила, что в 31 школе на карантин закрыты отдельные классы, а еще в 21 дошкольном учреждении - отдельные группы.

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