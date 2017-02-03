Всероссийский фестиваль студий Константина Хабенского пройдет на четырех площадках в Нижнем Новгороде 3-5 марта Культура и отдых

Фестиваль студий Константина Хабенского пройдет в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Всероссийский фестиваль студий Константина Хабенского пройдет на четырех площадках в Нижнем Новгороде с 3 по 5 марта 2017 года. Об этом художественный руководитель киноцентра "Рекорд" Олег Шакирский сообщил на пресс-конференции 6 февраля.



"Фестиваль "Малая сцена Большой жизни" является уникальным проектом, так как он впервые соберет только лучшие спектакли студии из Уфы, Челябинска, Перми, Казани, Воронежа, Новосибирска и Нижнего Новгорода", - сказал Олег Шакирский.



Как отметила куратор нижегородской студии Хабенского Галина Красильникова, Нижний Новгороде был выбран площадкой для первого фестиваля задолго до конфликтной ситуации с горадминистрацией.



"Когда все это произошло, мы приняли решение не отступать и все равно его провести. Наш фестиваль будет открытым для всех и каждого, мы уже начали продажу билетов. В настоящее время куплено порядка 500 штук. Я думаю, что на всех четырех площадках, где пройдут спектакли, будет аншлаг", - отметила Красильникова.



Шакирский также уточнил, что организатором фестиваль является Фонд Константина Хабенского при активном участии правительства Нижегородской области, которое предоставило возможность арендовать площадки для выступлений на льготных условиях.



Основным пространством фестиваля станет киноцентр "Рекорд". Здесь в течение трёх дней пройдут фестивальные показы спектаклей и мастер-классы, а также откроется пресс-центр. Спектакли будут показаны на сценах ККЗ, ТЮЗа и Дома Актёра. Фестиваль откроется спектаклями "Ногов ковчег" (Нижний Новгород) и "Хахачу" (Уфа). Часть собранных от продажи билетов средств будет направлена на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, а также на поддержку студий творческого развития Константина Хабенского.



Всероссийский фестиваль студий Константина Хабенского пройдет на четырех площадках в Нижнем Новгороде с 3 по 5 марта 2017 года. Об этом художественный руководитель киноцентра "Рекорд" Олег Шакирский сообщил на пресс-конференции 6 февраля."Фестиваль "Малая сцена Большой жизни" является уникальным проектом, так как он впервые соберет только лучшие спектакли студии из Уфы, Челябинска, Перми, Казани, Воронежа, Новосибирска и Нижнего Новгорода", - сказал Олег Шакирский.Как отметила куратор нижегородской студии Хабенского Галина Красильникова, Нижний Новгороде был выбран площадкой для первого фестиваля задолго до конфликтной ситуации с горадминистрацией."Когда все это произошло, мы приняли решение не отступать и все равно его провести. Наш фестиваль будет открытым для всех и каждого, мы уже начали продажу билетов. В настоящее время куплено порядка 500 штук. Я думаю, что на всех четырех площадках, где пройдут спектакли, будет аншлаг", - отметила Красильникова.Шакирский также уточнил, что организатором фестиваль является Фонд Константина Хабенского при активном участии правительства Нижегородской области, которое предоставило возможность арендовать площадки для выступлений на льготных условиях.Основным пространством фестиваля станет киноцентр "Рекорд". Здесь в течение трёх дней пройдут фестивальные показы спектаклей и мастер-классы, а также откроется пресс-центр. Спектакли будут показаны на сценах ККЗ, ТЮЗа и Дома Актёра. Фестиваль откроется спектаклями "Ногов ковчег" (Нижний Новгород) и "Хахачу" (Уфа). Часть собранных от продажи билетов средств будет направлена на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, а также на поддержку студий творческого развития Константина Хабенского. Напомним также , что нижегородская студия Хабенского в 2016 году перестала финансироваться за счет бюджета Нижнего Новгорода и теперь существует на средства меценатов.

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