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Спорт

Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение на льду хоккейного клуба "Сочи" в матче 6 февраля

07 февраля 2017 09:49  [323] Спорт
Матч Торпедо - Сочи (Фото: ХК Торпедо)

Матч Торпедо - Сочи

Фото: ХК "Торпедо"

(НИА "Нижний Новгород" - Владимир Муравьев) Нижегородское "Торпедо" потерпело поражение на льду хоккейного клуба "Сочи" в матче 6 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как сообщалось ранее, в предыдущем матче 1 февраля нижегородцы на своем льду уступили сочинцам в серии буллитов. Поединок в курортном городе начался с атак "Торпедо", но хозяева выдержали этот натиск и открыли счет на 11 минуте. До перерыва нижегородцы смогли забросить ответную шайбу: Каспарс Даугавиньш замкнул прострел вдоль ворот.

Но, "провалившись" на пятой минуте второго периода, торпедовцы пропустили вторую шайбу, а затем на восьмой минуте позволили хозяевам реализовать большинство. Дмитрий Семин в середине второго периода один гол отыграл. После второго перерыва торпедовцы старались "вернуться в игру": своей активностью заработали три большинства подряд, "запирали" хозяев в обороне, "обстреливали" каркас ворот, но попасть в сами ворота не сумели.

На последней минуте основного времени торпедовцы рискнули: заменили вратаря шестым полевым игроком, но не справились с контролем шайбы и пропустили гол в пустые ворота. "Торпедо" уступило 2:4.

Следующий матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Торпедо" поведет в Череповце на льду "Северстали" 14 февраля.

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