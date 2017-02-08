(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Продукты в Нижегородской области подорожали на 1% в январе 2017 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.
Согласно информации, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь по отношению к декабрю 2016 года составил 0,8%.
Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 1%, непродовольственные товары - на 0,4%, услуги - на 1,2%.
Напомним
, инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году. Цены на продукты выросли в среднем на 4,8%. В 2015 году уровень инфляции
составил 12,2%.
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