ТК "Волга" выступит генеральным информпартнером фестиваля "Малая сцена Большой жизни" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Актер Константин Хабенский с детьми в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, это будет Первый открытый



"До сих пор студии Хабенского встречались на фестивалях для того, чтобы показать свои работы друг другу, обменяться опытом. "Малая сцена Большой жизни" впервые за всю историю проекта выпускает спектакли детских студий на широкую публику. По словам самого Константина Хабенского, это даст возможность нижегородцам увидеть, на что способны дети, если относиться к ним с любовью и уважением", - говорится в сообщении.





"Конечно, мы заинтересованы полностью продать билеты на все спектакли фестиваля. Но, кроме экономики фестиваля, немаловажно и то, что сегодня называется его миссией. Фестиваль детских творческих студий — это особая атмосфера, особая энергетика, содержание, смыслы. Для нас важно как можно шире распространить информацию о фестивале, объяснить его особенности, подчеркнуть уникальность. И нам радостно, что с первых дней официально объявленной подготовки в "Рекорд" стали приходить наши потенциальные партнеры. В первую очередь — СМИ, которые готовы на партнерских условиях анонсировать фестиваль. Уже сегодня в числе наших информационных спонсоров — "Вести Приволжья", информационные агентства Newsroom24, "НИА Нижний Новгород", "НТА-Приволжье", газета "Нижегородский рабочий", "Афиша Нижнего Новгорода CitiFox", - подчеркнул художественный руководитель ЦК "Рекорд" Олег Шакирский.



8 февраля была достигнута договоренность с телекомпанией "Волга", которая стала генеральным информационным партнером фестивального проекта.



Как сказал генеральный директор телекомпании Сергей Лаптев, "Волга" четверть века с большим вниманием относится к проектам, способствующим приобщению к искусству. Особенно, когда речь идет о детях. "Мы постоянно поддерживаем и даже выступаем инициаторами проектов, направленных на раскрытие творческих возможностей ребенка, воспитание свободной личности, способной к самовыражению. Студии Константина Хабенского — один из таких масштабных проектов, в котором творческий потенциал ребенка раскрывается максимально. Фестиваль "Малая сцена Большой жизни — это и воспитание, и творчество, и благотворительность! Это важное событие в жизни нашего города, и мы постараемся донести до наших телезрителей максимум информации об этом уникальном проекте", — добавил он.



Фестиваль организован "Студиями творческого развития Константина Хабенского "Оперение", ГАУК НО ЦК "Рекорд" при поддержке министерства культуры области и Нижегородской студией творческого развития Хабенского. Он пройдет 3-5 марта. ТК "Волга" выступит генеральным информационным партнером фестиваля "Малая сцена Большой жизни" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы 8 февраля 2017 года.Согласно информации, это будет Первый открытый фестиваль спектаклей , которые родились в детских студиях творческого развития, открытых Константином Хабенским."До сих пор студии Хабенского встречались на фестивалях для того, чтобы показать свои работы друг другу, обменяться опытом. "Малая сцена Большой жизни" впервые за всю историю проекта выпускает спектакли детских студий на широкую публику. По словам самого Константина Хабенского, это даст возможность нижегородцам увидеть, на что способны дети, если относиться к ним с любовью и уважением", - говорится в сообщении."Конечно, мы заинтересованы полностью продать билеты на все спектакли фестиваля. Но, кроме экономики фестиваля, немаловажно и то, что сегодня называется его миссией. Фестиваль детских творческих студий — это особая атмосфера, особая энергетика, содержание, смыслы. Для нас важно как можно шире распространить информацию о фестивале, объяснить его особенности, подчеркнуть уникальность. И нам радостно, что с первых дней официально объявленной подготовки в "Рекорд" стали приходить наши потенциальные партнеры. В первую очередь — СМИ, которые готовы на партнерских условиях анонсировать фестиваль. Уже сегодня в числе наших информационных спонсоров — "Вести Приволжья", информационные агентства Newsroom24, "НИА Нижний Новгород", "НТА-Приволжье", газета "Нижегородский рабочий", "Афиша Нижнего Новгорода CitiFox", - подчеркнул художественный руководитель ЦК "Рекорд" Олег Шакирский.8 февраля была достигнута договоренность с телекомпанией "Волга", которая стала генеральным информационным партнером фестивального проекта.Как сказал генеральный директор телекомпании Сергей Лаптев, "Волга" четверть века с большим вниманием относится к проектам, способствующим приобщению к искусству. Особенно, когда речь идет о детях. "Мы постоянно поддерживаем и даже выступаем инициаторами проектов, направленных на раскрытие творческих возможностей ребенка, воспитание свободной личности, способной к самовыражению. Студии Константина Хабенского — один из таких масштабных проектов, в котором творческий потенциал ребенка раскрывается максимально. Фестиваль "Малая сцена Большой жизни — это и воспитание, и творчество, и благотворительность! Это важное событие в жизни нашего города, и мы постараемся донести до наших телезрителей максимум информации об этом уникальном проекте", — добавил он.Фестиваль организован "Студиями творческого развития Константина Хабенского "Оперение", ГАУК НО ЦК "Рекорд" при поддержке министерства культуры области и Нижегородской студией творческого развития Хабенского. Он пройдет 3-5 марта.

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