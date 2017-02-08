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Бизнес

"Нижегородский водоканал" намерен вложить порядка 1 млрд рублей в реализацию инвестпрограмм в 2017 году

08 февраля 2017 13:32  [279] Бизнес
Слудинская водопроводная станция (Фото: НИА Нижний Новгород)

Слудинская водопроводная станция

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ОАО "Нижегородский водоканал" намерен вложить порядка 1 млрд рублей в реализацию инвестпрограмм в 2017 году. Об этом гендиректор предприятия Александр Прохорчев сообщил в рамках пресс-конференции 8 февраля.

По его словам, в обновление и модернизацию городских систем водоснабжения и водоотведения будет вложено свыше 400 млн рублей. "Все, что было запланировано на 2016 год в рамках инвестпрограммм, мы выполнили, сумма за прошлый год также составляла порядка 1 млрд. Строительство и реконструкция ряда объектов завершилась, некоторые являются переходящими, поэтому будут достраиваться в 2017 году",- добавил он.

Прохорчев также сообщил, что к весне текущего года будут завершены поставка и монтаж нового насосного оборудования на Слудинскую водопроводную станцию и станцию на Малиновой гряде. Ремонт на ул. Горной подрядчик намерен завершить полностью к лету 2017 года, кроме того, продолжается работа по санации Автозаводского и Московского коллекторов, а также модернизации главной насосной станции.

Также гендиректор сообщил, что в апреле в Нижнем Новгороде заработает новая вирусологическая лаборатория. Установка будет располагаться на территории Слудинской водонапорной станции, в административном здании, которое на данный момент полностью реконструируется. При помощи установки будет контролироваться качество воды на территории всего Нижнего Новгорода.

"На данный момент компания не испытывает никакого дефицита денежных средств. Мы создали финансовое обеспечение выполнения инвестропграмм даже на 2018 год. Целью всех этих программ является улучшение качества работы оборудования и снижение аварийности на объектах водоканала. Ожидаем, что положительный итог по снижению динамики аварийных ситуаций мы увидим уже к концу года", – подытожил руководитель предприятия.

Напомним, что "Нижегородский водоканал" намерен начать судиться с подрядчиком по установке станции УФО, который должен был выполнить работы в течение 11 месяцев со дня заключения договора – до конца марта 2017 года.

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