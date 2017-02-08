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Политика

"Сергей Миронов был более достойной кандидатурой на пост сити-менеджера, чем Сергей Белов", - Евгений Лазарев

08 февраля 2017 17:08  [303] Политика
Евгений Лазарев (Фото: НИА Нижний Новгород)

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Сергей Миронов был более достойной кандидатурой на пост сити-менеджера, чем Сергей Белов", - заявил депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев (КПРФ) на заседании нижегородского эксперт-клуба 8 февраля 2017 года.

Комментируя тему управляемости областного центра, заявленную организаторами эксперт-клуба, Лазарев выразил мнение, что Гордума в декабре 2015 года избрала "не самого достойного главу администрации".

"На муниципальной службе Сергей Белов работает не более пяти лет, и мне не очень понятно, как можно за "пятилетку" набраться необходимого для руководства мегаполисом опыта. К тому же, конкурсная комиссия по избранию сити-менеджера рассматривала и более достойных кандидатов: Александра Котельникова (гендиректор ОАО "Теплоэнерго"), Владимира Солдатенкова (экс-глава Автозаводского района Нижнего Новгорода, депутат Заксобрания региона), Сергея Миронова (первый заместитель главы администрации областного центра). Программа Миронова была и понятней, и грамотней, и отвечала интересам города", - считает депутат.

Лазарев также согласился с мнением руководителя филиала Фонда развития гражданского общества Евгения Семенова, что "группа депутатов Гордумы Нижнего Новгорода подчиняются мнению "теневого кабинета", что прослеживается в их деятельности".

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