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Происшествия

Неизвестные подожгли автомобиль руководителя ИК "ЕР" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова 8 февраля

08 февраля 2017 19:44  [338] Происшествия
Автомобиль Евгения Горшкова (Фото: социальная сеть)

Автомобиль Евгения Горшкова

Фото: социальная сеть

(НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Неизвестные подожгли автомобиль руководителя исполнительного комитета (ИК) партии "Единая Россия" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова 8 февраля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил секретарь местного отделения партии Константин Аргентов.

По его словам, возгорание автомобиля LADA Kalina произошло примерно в 18 часов около здания исполкома. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и сейчас ведут следственно-оперативные действия.

Причастных к поджегу и причины происшествия устанавливаются, но, по мнению Константина Аргентова, это связано с профессиональной деятельностью Евгения Горшкова.

Напомним, что 3 февраля текущего года неизвестные в г.о.Выкса Нижегородской области подожгли автомобиль Nissan Teana, принадлежавшего главе фракции "Единая Россия" в Совете депутатов городского округа Александру Кобякову. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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