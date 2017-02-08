Неизвестные подожгли автомобиль руководителя ИК "ЕР" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова 8 февраля Происшествия

Автомобиль Евгения Горшкова Фото: социальная сеть (НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Неизвестные подожгли автомобиль руководителя исполнительного комитета (ИК) партии "Единая Россия" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова 8 февраля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил секретарь местного отделения партии Константин Аргентов.



По его словам, возгорание автомобиля LADA Kalina произошло примерно в 18 часов около здания исполкома. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и сейчас ведут следственно-оперативные действия.



Причастных к поджегу и причины происшествия устанавливаются, но, по мнению Константина Аргентова, это связано с профессиональной деятельностью Евгения Горшкова.



Неизвестные подожгли автомобиль руководителя исполнительного комитета (ИК) партии "Единая Россия" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова 8 февраля 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил секретарь местного отделения партии Константин Аргентов.По его словам, возгорание автомобиля LADA Kalina произошло примерно в 18 часов около здания исполкома. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и сейчас ведут следственно-оперативные действия.Причастных к поджегу и причины происшествия устанавливаются, но, по мнению Константина Аргентова, это связано с профессиональной деятельностью Евгения Горшкова. Напомним , что 3 февраля текущего года неизвестные в г.о.Выкса Нижегородской области подожгли автомобиль Nissan Teana, принадлежавшего главе фракции "Единая Россия" в Совете депутатов городского округа Александру Кобякову. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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