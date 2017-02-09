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Происшествия

Сотрудники комитета по охране объектов животного мира задержали нижегородца с незаконно добытой лисой

09 февраля 2017 15:42  [547] Происшествия
Лиса (Фото: oxotnichek.ru)

Лиса

Фото: oxotnichek.ru

Сотрудники межрайонного отдела комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области задержали охотника с незаконно добытой лисой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на комитет 9 февраля 2017 года.

Согласно информации, это произошло на территории общедоступных охотничьих угодий Ардатовского района.

"В отношении браконьера составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты), незаконно добытая продукция охоты изъята. Подготавливается материал для предъявления иска о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам. Это уже пятый случай, зафиксированный с начала года. Мы призываем охотников соблюдать правила охоты", - сообщил руководитель комитета Николай Бондаренко.

Ранее сообщалось о задержании мужчины с незаконно добытым зайцем-русаком.

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