Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" нижегородское ЦКБ по СПК намерено завершить в 2017 году Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" (ЦКБ по СПК, Нижний Новгород) намерено завершить в 2017 году. Об этом директор по инновационному развитию, маркетингу и внешнеэкономической деятельности ЦКБ Сергей Королев сообщил журналистам 10 февраля 2017 года.



По его словам, спуск на воду, скорее всего, состоится в начале лета. "Дальше судно приступит к заводским испытаниям, после этого пройдет ходовые испытания, затем приступит к опытной эксплуатации. Оно будет работать на одном из существующих маршрутов в центральной части России", - отметил Королев.



Он подчеркнул, что на приобретение этого судна в компанию уже поступил ряд заявок. "Есть запрос от иностранных заказчиков в центральной части Европы, из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Но все ожидают то самое головное судно, на которое можно посмотреть", - сказал Сергей Королев. По его информации, стоимость головного образца составит порядка 80 млн рублей. При серийном строительстве цена должна быть ниже - 65 млн рублей или меньше.



"Я считаю, что этот проект будет иметь большой успех, потому что соотношение "цена-качество" и тот оптимум по количеству пассажиров - это то, что сейчас нужно. До 2025 года мы таких судов сможем построить около 20-30 штук, потому что потребность есть", - отметил представитель компании.



Он также добавил, что в настоящее время ЦКБ ведет работу по созданию высокоскоростного катера на подводных крыльях, который сможет развивать скорость до 130 км/ч.



"Эти работы мы начали перед новым годом, мы выиграли конкурс. Планируется, что этот катер, то есть опытный образец, будет сдан заказчику - Минпрому - в октябре 2017 года", - заключил Сергей Королев.



Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" (ЦКБ по СПК, Нижний Новгород) намерено завершить в 2017 году. Об этом директор по инновационному развитию, маркетингу и внешнеэкономической деятельности ЦКБ Сергей Королев сообщил журналистам 10 февраля 2017 года.По его словам, спуск на воду, скорее всего, состоится в начале лета. "Дальше судно приступит к заводским испытаниям, после этого пройдет ходовые испытания, затем приступит к опытной эксплуатации. Оно будет работать на одном из существующих маршрутов в центральной части России", - отметил Королев.Он подчеркнул, что на приобретение этого судна в компанию уже поступил ряд заявок. "Есть запрос от иностранных заказчиков в центральной части Европы, из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Но все ожидают то самое головное судно, на которое можно посмотреть", - сказал Сергей Королев. По его информации, стоимость головного образца составит порядка 80 млн рублей. При серийном строительстве цена должна быть ниже - 65 млн рублей или меньше."Я считаю, что этот проект будет иметь большой успех, потому что соотношение "цена-качество" и тот оптимум по количеству пассажиров - это то, что сейчас нужно. До 2025 года мы таких судов сможем построить около 20-30 штук, потому что потребность есть", - отметил представитель компании.Он также добавил, что в настоящее время ЦКБ ведет работу по созданию высокоскоростного катера на подводных крыльях, который сможет развивать скорость до 130 км/ч."Эти работы мы начали перед новым годом, мы выиграли конкурс. Планируется, что этот катер, то есть опытный образец, будет сдан заказчику - Минпрому - в октябре 2017 года", - заключил Сергей Королев. Напомним , что ЦКБ им. Алексеева планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году.

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