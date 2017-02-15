Комитет по экономике ЗС НО одобрил проект закона о налоговых льготах для собственников объектов к ЧМ-2018 Экономика

Строящийся стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"



Проект изменений в закон о налоге на имущество организаций депутатам представила министр финансов региона Ольга Сулима. Она сообщила, что инициированный губернатором законопроект предполагает освобождение от налога на имущество тех организаций, на чьем балансе находятся спортивные объекты, внесенные в программу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Министр уточнила, что речь, в частности, идет о самом стадионе, двух тренировочных площадках на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде, базе команд в городе Бор и существующих стадионах "Локомотив" и "Химик" (Дзержинск).



Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту принять законопроект в двух чтениях. Закон, в случае его принятия, будет действовать до 31 декабря 2018 года. За этот период объем недополученных бюджетом региона льгот составит 380 млн рублей.



Комитет по экономике и промышенности Законодательного собрания Нижегородской области одобрил проект закона о налоговых льготах для организаций, имеющих на балансе спортивные объекты к ЧМ-2018. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 15 февраля 2017 года.Проект изменений в закон о налоге на имущество организаций депутатам представила министр финансов региона Ольга Сулима. Она сообщила, что инициированный губернатором законопроект предполагает освобождение от налога на имущество тех организаций, на чьем балансе находятся спортивные объекты, внесенные в программу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Министр уточнила, что речь, в частности, идет о самом стадионе, двух тренировочных площадках на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде, базе команд в городе Бор и существующих стадионах "Локомотив" и "Химик" (Дзержинск).Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту принять законопроект в двух чтениях. Закон, в случае его принятия, будет действовать до 31 декабря 2018 года. За этот период объем недополученных бюджетом региона льгот составит 380 млн рублей. Напомним , правительство Нижегородской области создало региональный оргкомитет по проведению ЧМ-2018.

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