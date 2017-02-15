"Теплоэнерго" планирует закрыть пять котельных в Нижнем Новгороде в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ОАО "Теплоэнерго" планирует закрыть пять котельных в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщил директор по развитию и инвестициям "Теплоэнерго" Юрий Девяткин на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 15 февраля.



По его словам, в 2016 году компания приступила к разработке документации по переводу "низкоэффективных котельных на более крупные источники тепла".



"В 2017 году планируется закрыть котельные на ул. Гордеевской, Куйбышева, Мурашкинская - с переключением потребителей на Сормовскую ТЭЦ, а также котельных на ул. Семашко и Барминская - переключаем их на Нагорную теплоцентраль", - рассказал Юрий Девяткин.



Он также сообщил, что в 2016 году на реконструкцию тепловых сетей компания направила 420 млн рублей. "В прошлом году мы переложили 26,5 км теплотрасс", - рассказал Девяткин.



ОАО "Теплоэнерго" планирует закрыть пять котельных в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщил директор по развитию и инвестициям "Теплоэнерго" Юрий Девяткин на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 15 февраля.По его словам, в 2016 году компания приступила к разработке документации по переводу "низкоэффективных котельных на более крупные источники тепла"."В 2017 году планируется закрыть котельные на ул. Гордеевской, Куйбышева, Мурашкинская - с переключением потребителей на Сормовскую ТЭЦ, а также котельных на ул. Семашко и Барминская - переключаем их на Нагорную теплоцентраль", - рассказал Юрий Девяткин.Он также сообщил, что в 2016 году на реконструкцию тепловых сетей компания направила 420 млн рублей. "В прошлом году мы переложили 26,5 км теплотрасс", - рассказал Девяткин. Напомним , что в ноябре 2016 года началась подготовка предложений по передаче сетей теплоснабжения в рамках концессии. По данному договору "Теплоэнерго" планирует вложить до 25 млрд рублей. Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность заключения договора к началу 2018 года.

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