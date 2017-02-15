(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Законодательное собрание Нижегородской области
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Комитет по бюджету ЗС НО предложил облправительству рассмотреть вопрос акционирования ННТВ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания комитета 16 февраля 2017 года.
В ходе обсуждения вопроса об оптимизации СМИ, дотируемых из областного бюджета, было предложено при формировании бюджета на 2018 год оставить только одно печатное СМИ, а также рассмотреть возможность акционирования региональной телекомпании ННТВ. Члены комитета поддержали это предложение.
Напомним также, на сегодняшнем заседании министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин сообщил, что в 2017 году планируется
создать "Нижегородский областной информационный центр", в который и войдут те СМИ, где региональное правительство является учредителем. Юрлица, под которыми работают СМИ, будут ликвидированы, сами же издания останутся и станут структурными подразделениями холдинга. При этом телекомпания "ННТВ" пока останется самостоятельным СМИ. По оценке правительства, такая реструктуризация позволит сократить число сотрудников на 38%. При этом штатные единицы журналистов сокращены не будут. Экономия средств должна составить около 30 млн рублей.
Как сообщалось ранее, 15 февраля по решению учредителя - правительства области - Татьяна Метелкина покинула пост
директора издательского дома "Нижегородская правда".
Вопрос о необходимости оптимизации СМИ поднял замгубернатора области Роман Антонов на заседании в ЗС НО в декабре
2016 года.
Дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як".
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