Комитет по бюджету ЗС НО предложил облправительству рассмотреть вопрос акционирования ННТВ Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по бюджету ЗС НО предложил облправительству рассмотреть вопрос акционирования ННТВ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания комитета 16 февраля 2017 года.



В ходе обсуждения вопроса об оптимизации СМИ, дотируемых из областного бюджета, было предложено при формировании бюджета на 2018 год оставить только одно печатное СМИ, а также рассмотреть возможность акционирования региональной телекомпании ННТВ. Члены комитета поддержали это предложение.



Напомним также, на сегодняшнем заседании министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин сообщил, что в 2017 году



Как сообщалось ранее, 15 февраля по решению учредителя - правительства области - Татьяна Метелкина



Вопрос о необходимости оптимизации СМИ поднял замгубернатора области Роман Антонов на заседании в ЗС НО



Дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як". Комитет по бюджету ЗС НО предложил облправительству рассмотреть вопрос акционирования ННТВ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания комитета 16 февраля 2017 года.В ходе обсуждения вопроса об оптимизации СМИ, дотируемых из областного бюджета, было предложено при формировании бюджета на 2018 год оставить только одно печатное СМИ, а также рассмотреть возможность акционирования региональной телекомпании ННТВ. Члены комитета поддержали это предложение.Напомним также, на сегодняшнем заседании министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин сообщил, что в 2017 году планируется создать "Нижегородский областной информационный центр", в который и войдут те СМИ, где региональное правительство является учредителем. Юрлица, под которыми работают СМИ, будут ликвидированы, сами же издания останутся и станут структурными подразделениями холдинга. При этом телекомпания "ННТВ" пока останется самостоятельным СМИ. По оценке правительства, такая реструктуризация позволит сократить число сотрудников на 38%. При этом штатные единицы журналистов сокращены не будут. Экономия средств должна составить около 30 млн рублей.Как сообщалось ранее, 15 февраля по решению учредителя - правительства области - Татьяна Метелкина покинула пост директора издательского дома "Нижегородская правда".Вопрос о необходимости оптимизации СМИ поднял замгубернатора области Роман Антонов на заседании в ЗС НО в декабре 2016 года.Дотационными из облбюджета являются телекомпания "ННТВ", информагентство "Время Н", газеты "Нижегородские новости", "Нижегородская правда", "Новое дело", "Земля нижегородская" и газета на татарском языке "Туган як".

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