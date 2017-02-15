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Культура и отдых

Onur Air начнет прямые перелеты Нижний Новгород – Стамбул с 4 мая 2017 года

16 февраля 2017 16:46  [158] Культура и отдых
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Авиакомпания Onur Air начнет прямые перелеты Нижний Новгород – Стамбул - Нижний Новгород с 4 мая 2017 года. Об этом журналистам сообщила руководитель направления международных продаж авиакомпании Эльмира Тулунай на пресс-конференции 16 февраля 2017 года.

По ее словам, рейсы будут осуществляться трижды в неделю (понедельник, четверг, суббота) на воздушных судах типа Airbus A320, рассчитанных на 180 человек. Средний возраст авиасудов составляет 10 лет.

Расписание построено таким образом, чтобы пассажиры улетали из Стамбула ночью, а из Нижнего Новгорода ранним утром. Авиакомпания является лоукостером. Стоимость билетов будет начинаться от 59 долларов США (промо). Продажа авиабилетов стартовала 16 февраля. В ближайшее время будут проводиться переговоры с туроператорами о чартерных рейсах.

"Мы планируем летать круглый год и надеемся на высокую заполняемость рейсов, рассчитывая, что Турция является привлекательным направлением для россиян в целом. Кроме того, рейс открывает возможность делать пересадки в четыре европейских направления: Берлин, Дюссельдорф, Амстердам и Париж", - добавила Эльмира Тулунай.

Она также отметила, что 4 мая стартуют рейсы из пяти городов-милионников России: Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Волгоград и Москва (Жуковский).

В свою очередь вице-президент авиакомпании Орхан Сиврикая выразил надежду, что данные рейсы будут способствовать укреплению международных отношений. "Мы надеемся на еще большее укрепление российско-турецких отношений и ожидаем притока российских туристов, в которых нуждается Турция", - подчеркнул он.

Напомним, 29 августа 2016 года, Правительство РФ сняло запрет на чартерные авиарейсы между Россией и Турцией, который действовал с 1 декабря 2015 года.

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