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Экономика

Объем промпроизводства в отрасли ОПК Нижегородской области вырос более чем на 10% в 2016 году

17 февраля 2017 12:54  [141] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Объем промышленного производства в отрасли оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области вырос более чем на 10% в 2016 году. Об этом заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Игорь Сазонов сообщил на пресс-конференции 17 февраля 2017 года.

По его словам, в прошлом году доля предприятий ОПК в общем объеме промпроизводства региона впервые превысила 20% и составила порядка 240 млрд рублей. Замминистра подчеркнул, что в 2017 году рост объемов производства ожидается более 13%. Как отметил Сазонов, в 2016 году в два раза выросло количество заключенных предприятиями контрактов. Он также добавил, что в рамках федеральной целевой программы технического перевооружения предприятий ОПК регион получил около 5,5 млрд рублей, что на 14% превышает показатель 2015 года. Наиболее активно обновляют свои фонды НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова, завод им. Я.М. Свердлова, ЦНИИ "Буревестник", завод "ТЕМП-АВИА".

Напомним, объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 5,5% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Стоимость отгруженной продукции предприятий региона в отчетном периоде увеличилась на 6,2%. В общей сложности промышленность Нижегородской области в 2016 году произвела продукции на 1,2 триллиона рублей.

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