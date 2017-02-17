"Все нижегородцы должны объединиться и внести свой вклад в развитие города, готовясь к его 800-летию", - Валерий Шанцев Культура и отдых

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Все нижегородцы должны объединиться и внести свой вклад в развитие города, готовясь к его 800-летию", - об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сказал на торжественном митинге, посвященном началу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, 17 февраля 2017 года.



"Мы должны передать будущим поколениям корни нашей истории, когда в самые сложные моменты, которые возникали на нашей земле, всегда находились силы объединять людей и побеждать. Этим должны гордиться все поколения. Сегодня мы дали старт празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет в 2021 году. Кажется, что впереди еще много времени – четыре года. За это время мы должны сделать так, чтобы юбилей стал праздником для всех", - отметил глава региона.



"Все должны узнать о нем, все должны внести вклад в развитие города, в его благоустройство, красоту, традиции и культуру. Нам предстоит реализовать масштабные проекты, чтобы город предстал во всей своей красе. В 2018 году мы проведем Чемпионат мира по футболу, и все жители планеты увидят наш прекрасный город. Я уверен, это станет новым этапом в развитии Нижнего Новгорода. Сегодня мы чтим память святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. И я призываю всех объединиться, чтобы предстоящий праздник стал по-настоящему масштабным, красочным и ярким, чтобы память о нем сохранялась еще долгие годы", - подвел итог Валерий Шанцев.



"Все нижегородцы должны объединиться и внести свой вклад в развитие города, готовясь к его 800-летию", - об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сказал на торжественном митинге, посвященном началу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, 17 февраля 2017 года."Мы должны передать будущим поколениям корни нашей истории, когда в самые сложные моменты, которые возникали на нашей земле, всегда находились силы объединять людей и побеждать. Этим должны гордиться все поколения. Сегодня мы дали старт празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет в 2021 году. Кажется, что впереди еще много времени – четыре года. За это время мы должны сделать так, чтобы юбилей стал праздником для всех", - отметил глава региона."Все должны узнать о нем, все должны внести вклад в развитие города, в его благоустройство, красоту, традиции и культуру. Нам предстоит реализовать масштабные проекты, чтобы город предстал во всей своей красе. В 2018 году мы проведем Чемпионат мира по футболу, и все жители планеты увидят наш прекрасный город. Я уверен, это станет новым этапом в развитии Нижнего Новгорода. Сегодня мы чтим память святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. И я призываю всех объединиться, чтобы предстоящий праздник стал по-настоящему масштабным, красочным и ярким, чтобы память о нем сохранялась еще долгие годы", - подвел итог Валерий Шанцев. Напомним , что регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019-2021 годах.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+