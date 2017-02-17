Нижегородская полиция рекомендовала организаторам самим устанавливать ограждения для митинга памяти Бориса Немцова Политика

Митинг памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 27.02.2016 Фото: НИА "Нижний Новгород"



В ходе рабочего совещания, которое прошло в администрации Нижнего Новгорода (копия протокола совещания есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород"), организаторам публичного мероприятия было рекомендовано, в частности, "обеспечить ограждением территорию, согласованную сотрудниками полиции по месту проведения митинга на площади Театральной".



Как пояснила один из организаторов Марина Чуфарина, данное требование было дано со ссылкой на федеральный закон о митингах, согласно которому материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств.



"На резонный вопрос, почему эти ограждения всегда были у полиции и никогда не ложились бременем на организаторов, и.о. начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Нижнему Новгороду Михаил Заболотный ответил, что "железки" были переданы в распоряжение Национальной гвардии. А поскольку никакого отношения полиция сейчас к Нацгвардии не имеет, взять их теперь не откуда. И если организаторы откажутся выполнить требование – будут нести ответственность за возможные происшествия", - отметила она.



Также она добавила, что для обжалования такого требования пока нет фактуры. Но если организаторы митинга будут в дальнейшем привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, то данный факт они точно будут оспаривать.



Другой организатор Аркадий Галкер пояснил НИА "Нижний Новгород", что они будут настаивать на том, чтобы "полиция исполняла свои функции в полном объеме". "С нас требуют установить около 100-150 метров ограждения по периметру площади, хотя нам кажется это излишним. Во-первых, по части территории есть естественная преграда в виде сугробов. По остальной территории, как нам кажется, было бы достаточно оградительной ленты. Для нас самих где-то брать в аренду и устанавливать эти ограждения будет очень затратно", - подчеркнул он.







СПРАВКА:

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".



п.1 ст. 11. Материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных и (или) переданных для проведения данного публичного мероприятия, если федеральными законами, актами Правительства Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации не установлено иное.



п.3 ст.14 Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:

1) оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в пределах своей компетенции; 2) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.



п.3 ст.18 Поддержание общественного порядка, регулирование дорожного движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляются на безвозмездной основе. Нижегородская полиция рекомендовала организаторам самим устанавливать ограждения для митинга памяти Бориса Немцова.В ходе рабочего совещания, которое прошло в администрации Нижнего Новгорода (копия протокола совещания есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород"), организаторам публичного мероприятия было рекомендовано, в частности, "обеспечить ограждением территорию, согласованную сотрудниками полиции по месту проведения митинга на площади Театральной".Как пояснила один из организаторов Марина Чуфарина, данное требование было дано со ссылкой на федеральный закон о митингах, согласно которому материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств."На резонный вопрос, почему эти ограждения всегда были у полиции и никогда не ложились бременем на организаторов, и.о. начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Нижнему Новгороду Михаил Заболотный ответил, что "железки" были переданы в распоряжение Национальной гвардии. А поскольку никакого отношения полиция сейчас к Нацгвардии не имеет, взять их теперь не откуда. И если организаторы откажутся выполнить требование – будут нести ответственность за возможные происшествия", - отметила она.Также она добавила, что для обжалования такого требования пока нет фактуры. Но если организаторы митинга будут в дальнейшем привлечены к ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия, то данный факт они точно будут оспаривать.Другой организатор Аркадий Галкер пояснил НИА "Нижний Новгород", что они будут настаивать на том, чтобы "полиция исполняла свои функции в полном объеме". "С нас требуют установить около 100-150 метров ограждения по периметру площади, хотя нам кажется это излишним. Во-первых, по части территории есть естественная преграда в виде сугробов. По остальной территории, как нам кажется, было бы достаточно оградительной ленты. Для нас самих где-то брать в аренду и устанавливать эти ограждения будет очень затратно", - подчеркнул он. Напомним , оргкомитет планирует провести марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 26 февраля 2017 года.СПРАВКА:Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".п.1 ст. 11. Материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных и (или) переданных для проведения данного публичного мероприятия, если федеральными законами, актами Правительства Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации не установлено иное.п.3 ст.14 Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:1) оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в пределах своей компетенции; 2) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.п.3 ст.18 Поддержание общественного порядка, регулирование дорожного движения, санитарное и медицинское обслуживание в целях обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляются на безвозмездной основе.

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