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Экономика

Депутаты ЗС НО приняли закон о налоговых льготах для собственников объектов к ЧМ-2018

21 февраля 2017 11:17  [83] Экономика
Строящийся стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде (Фото: НИА Нижний Новгород)

Строящийся стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон о налоговых льготах для собственников объектов к ЧМ-2018. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 21 февраля 2017 года.

Инициированные облправительством нововведения предполагают освобождение от налога на имущество тех организаций, на чьем балансе находятся спортивные объекты, внесенные в программу подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Речь, в частности, идет о самом стадионе, двух тренировочных площадках на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде, базе команд в городе Бор и существующих стадионах "Локомотив" и "Химик" (Дзержинск).

Закон будет действовать до 31 декабря 2018 года. За этот период объем недополученных бюджетом региона льгот составит 380 млн рублей.

Напомним, правительство Нижегородской области создало региональный оргкомитет по проведению ЧМ-2018.

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