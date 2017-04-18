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Бизнес

УФАС предписало нижегородской администрации до 17 мая объявить конкурс на маршрут Т-171

20 апреля 2017 09:52  [588] Бизнес

Фото: Соцсеть

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС) предписало нижегородской администрации до 17 мая 2017 года объявить конкурс на маршрут Т-171. Об этом сообщила пресс-служба управления 19 апреля 2017 года.

В ведомстве напомнили, что 12 июля 2016 года департамент транспорта установил новый маршрут – Т-171 на основании рекомендации комиссии по обследованию городских маршрутов, утвержденной постановлением администрации Нижнего Новгорода от 8 июня, и в соответствии с обращением индивидуального предпринимателя Дмитрия Каргина. Новый маршрут практически дублирует маршрут Т-71.

Выдача карт маршрута, подтверждающих право перевозчика, согласно ФЗ №220 ("Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ"), осуществляется по результатам проведения открытого конкурса, который должен быть проведен не позднее 90 дней с момента открытия маршрута.

13 июля Каргину были выданы карты маршрута регулярных перевозок в количестве 40 штук на срок до 14 октября. Однако в дальнейшем конкурс так и не был проведен. Кроме того, 14 октября предпринимателю были повторно выданы маршрутные карты, что является нарушением закона.

Указанные действия УФАС рассматривает как нарушение ч.1 ст.15 закона о защите конкуренции.

В связи с выявленными нарушениями администрации города выдано предупреждение о необходимости размещения в срок до 17 мая 2017 года извещения о проведении открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № Т-171 и проведения указанного конкурса в срок до 3 июля.

Отмечается, что с жалобой в УФАС обратился индивидуальный предприниматель и председатель Ассоциации нижегородских перевозчиков.

Напомним, в настоящее время горадминистрация разрабатывает новую маршрутную сеть Нижнего Новгорода, обнародование которой несколько раз откладывалось.

Как сообщалось ранее, в 2010 году состоялся конкурс на право осуществлять перевозку пассажиров на городском маршруте Т-71, который выиграл предприниматель Александр Комраков. При этом осуществлявший перевозки по данному маршруту Дмитрий Каргин добился отмены итогов конкурса. В течение трех лет с разрешения горадминистрации перевозки на маршруте осуществляли одновременно оба предпринимателя. В свою очередь, Комраков обратился в суд с иском к горадминистрации о признании недействительным постановления об отмене итогов конкурса. Определением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 февраля 2014 года иск Комракова был удовлетворен. 1 апреля 2014 года суд, рассмотрев жалобу Каргина на это решение, оставил его без изменения.

После этого автобусы ИП Каргин сначала продолжили работу на маршруте на безвозмездной основе, а затем - в виде экскурсии по тому же маршруту.

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