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Происшествия

Водитель Mercedes погиб после столкновения с деревом в Нижегородской области 19 апреля

20 апреля 2017 10:15  [457] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Mercedes погиб после столкновения с деревом в Нижегородской области 19 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, ДТП произошло на 529 км трассы Нижний Новгород – Казань в Лысковском районе. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет, где врезался в дерево.

В результате аварии водитель, мужчина 1972 года рождения, получил смертельные ранения.

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