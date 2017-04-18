Водитель Mercedes погиб после столкновения с деревом в Нижегородской области 19 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Mercedes погиб после столкновения с деревом в Нижегородской области 19 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, ДТП произошло на 529 км трассы Нижний Новгород – Казань в Лысковском районе. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет, где врезался в дерево.

В результате аварии водитель, мужчина 1972 года рождения, получил смертельные ранения.