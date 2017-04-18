Облправительство ведет переговоры с федеральным на предмет вариантов управления стадионом к ЧМ в Нижнем Новгороде Экономика

Строящийся стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области ведет переговоры с федеральным правительством на предмет возможных вариантов управления стадионом к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Об этом министр спорта и молодежной политики региона Сергей Панов сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Заксобрания области 20 апреля 2017 года.

По его словам, в том числе, ведутся разговоры и о возможности выделения федеральных субсидий на содержание арены. Напомним, 19 апреля Панов сообщил, что документа, регламентирующего передачу стадиона к ЧМ в собственность Нижегородской области, пока нет. "На сегодняшний день понимания того, что объект забирать надо будет обязательно, нет. Если поручение правительства РФ придет, то никуда мы не денемся, будем забирать. На сегодняшний день такого решения нет. Кроме того, и федеральные власти осознают, какое это тяжелое бремя для регионов. Пока, на мой взгляд, обсуждать нечего", - сказал Панов.

Такое же мнение он высказал депутатам и сегодня в рамках вопроса повестки о модели управления стадионом. Ряд депутатов, в том числе Василий Суханов (фракция "Единая Россия"), отметили, что пока решение не принято, целесообразно было бы уже начать разрабатывать концепцию использования стадиона. Михаил Манухин (фракция "Единая Россия") на это ответил, что концепция потребует финансирования, которое в настоящее время вряд ли будет выделено.

"Есть понимание федеральной власти, что без какой-то финансовой и организационной помощи в этом вопросе не обойтись. Мы договорились о том, что когда обсуждение между правительством области и федеральными властями разных вариантов эксплуатации и моделей управления закончится, правительство области выйдет в Заксобрание, чтобы тот вариант, который будет выработан, был утвержден. Изучаются разные модели эксплуатации, в том числе совсем без передачи субъектам. Есть масса вариантов, и когда появится тот, который будет наиболее приемлемым, мы его обсудим. Это принципиальная договоренность, и она абсолютно разумна", - пояснил журналистам председатель комитета Александр Шаронов.

Как сообщалось ранее, госконтракт на строительство стадиона Минспорта РФ и "Стройтрансгаз" подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта - 16,756 млрд рублей. Согласно договору, работы по возведению спортобъекта завершатся до 25 декабря 2017 года. Как стало известно в октябре 2016 года, Минэкономразвития РФ после проверки сократило стоимость стадиона на 23,3 млн рублей.

В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.