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Общество

Нижегородская прокуратура выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан первым замглавы Ленинского района

20 апреля 2017 14:34  [323] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода выявила нарушения при рассмотрении обращений граждан заместителем главы Ленинского района областного центра. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры 20 апреля 2017 года.

Заместителем главы района является Вадим Харченко. Нарушения выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства при организации рассмотрения обращений граждан.

В соответствии с федеральным законодательством, в случае, если гражданин обратился в орган местного самоуправления, то он должен получить письменный ответ на свои вопросы.

Между тем, в прокуратуру поступило заявление от одного из жителей района, который ранее обращался в администрацию. Он указал на то, что проверку по его обращению администрация осуществила не в полном объеме, а также рассмотрела не все доводы заявителя. Ответы на свое обращение гражданин получил за подписью Вадим Харченко.

"Данные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны должностного лица администрации Ленинского района", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим, прокуратура обязала Вадима Харченко устранить нарушения в порядке рассмотрения обращений граждан. Помимо этого, первый замглавы администрации Ленинского района привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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