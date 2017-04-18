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Общество

Нижегородская администрация объявила торги на строительство детсада на ул. Бурнаковской

20 апреля 2017 16:27  [222] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода объявила торги на строительство детсада на ул. Бурнаковской. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает МКУ "Главное управление по капстроительству Нижнего Новгорода". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 246 млн рублей. Аукцион назначен на 15 мая 2017 года, планируемый срок окончания исполнения контракта (строительства детсада на 300 мест) - январь 2019 года.

Напомним, передачу из областной в муниципальную собственность участка на ул. Бурнаковской нижегородская Гордума одобрила на заседании 22 февраля 2017 года.Изначально предполагалось, что аукцион по выбору подрядчика пройдет до ноября 2016 года, однако потом горадминистрация перенесла его на 2017 год.

Напомним также, что к 2020 году в рамках федеральной программы в мкрн Бурнаковкий планируется построить школу на тысячу мест. Вопрос по участку для этой школы пока не решен "из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ".

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