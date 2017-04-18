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Бизнес

Три банка откроют нижегородскому "Теплоэнерго" кредитные линии на 1,5 млрд рублей

20 апреля 2017 16:38  [188] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "Сбербанк", ПАО "Саровбизнесбанк" и ПАО "Банк ВТБ" откроют ОАО "Теплоэнерго" (Нижний Новгород) кредитные линии на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, два запроса котировок, итоги которых должны были быть подведены 18 апреля 2017 года, были признаны несостоявшимися, так как по каждой закупке подано по одной заявке.

Открыть ресурсоснабжающей компании кредитные линии по 500 млн рублей предложили Сбербанк и Банк ВТБ. Их предложения составили 10,5% (Сбербанк) и 10,45% (ВТБ) годовых при максимальной цене договоров в 10,5%, или 78,75 млн рублей, и 10,7%, или 107 млн рублей, соответственно.

Еще в одном запросе котировок победителем стал ПАО "Саровбизнесбанк". В нем принимал участие также Банк ВТБ, однако запрошенная им цена (10,45% годовых) оказалась выше той, что предложил Саровбизнесбанк (10,25%).

Напомним, что целью кредитов является пополнение оборотных средств, в том числе расчеты с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы, расчеты с контрагентами за выполненные работы, выплата заработной платы, оплата налогов, арендных платежей и других производственных расходов, а также приобретение векселей кредиторов с целью расчетов с контрагентами.

Напомним также, что в ноябре 2016 года "Теплоэнерго" начало готовить предложения по передаче сетей теплоснабжения в рамках концессии. По данному договору компания планирует освоить до 25 млрд рублей. Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность заключения договора к началу 2018 года.

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