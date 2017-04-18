Директор ФОКа составит конкуренцию главе администрации Шатковского района Нижегородской области на пост главы МСУ Политика

Шатковский район

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Директор ФОКа и глава районной администрации претендуют на пост главы Шатковского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве внутренней политики.



Согласно предоставленной информации, 20 апреля в Шатковском районе состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы МСУ. На него заявились глава администрации Шатковского района Максим Межевов и директор ФОКа "Атлант" Евгений Ковыляев. Обе кандидатуры комиссией были согласованы. Заседание Земского собрания по вопросу назначения на должность главы МСУ назначено на 28 апреля 2017 года.



Напомним, что 21 марта были досрочно прекращены полномочия главы Шатковского района Алексея Нестерова в связи с отставкой по собственному желанию. Сейчас Нестеров временно является и.о. главы МСУ.



В связи с досрочной отставкой действующего главы в муниципалитете состоится переход на одноглавую систему управления. Принципиальное отличие одноглавой системы от двуглавой – при двуглавой глава района одновременно является и председателем представительного органа (Земского собрания); при новой системе он будет совмещать должности главы МСУ и главы администрации, при этом ни председателем, ни депутатом уже не будет.



Ранее сообщалось, что переход на одноглавую систему управления в связи с истечением в 2017 году срока полномочий действующих глав муниципальных образований планируется в Ковернинском районе, г. Первомайск и г. Шахунья. 13 апреля ожидался переход Арзамаса на одноглавую систему. Однако ни за одну из предложенных кандидатур не было отдано большинства голосов депутатов, в связи с чем мэр города так и не был избран.