Предприятия из Крыма впервые примут участие в выставке "Продуктовый мир" на Нижегородской ярмарке в 2017 году Бизнес

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприятия из Крыма впервые примут участие в выставке "Продуктовый мир" на Нижегородской ярмарке в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба ВЗАО "Нижегородская ярмарка" 21 апреля 2017 года.

Кроме предприятий и компаний из Крыма, также на участие в выставке заявились компании из Республик Узбекистан и Армения.

Специализированная выставка "Продуктовый мир" пройдет в выставочном комплексе "Нижегородская ярмарка" в Павильоне №3 с 26 по 29 апреля. Это ежегодное событие Нижнего Новгорода в сфере продовольственной продукции и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие проводится при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, а также министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Предполагается, что в 2017 году в выставке примут участие более 50 предприятий.

"Мероприятие будет интересно специалистам в сфере производства продуктов питания, предприятиям оптовой и розничной торговли, а так же новым компаниям, осваивающим продовольственный сегмент рынка России. "Продуктовый мир" традиционно продемонстрирует широкий ассортимент пищевой индустрии: мясную, молочную, рыбную продукцию, полуфабрикаты, кондитерские изделия, диетические продукты, приправы, алкогольные и безалкогольные напитки", - говорится в сообщении.

В рамках выставки пройдет ряд образовательных мероприятий для специалистов производства, дегустационные конкурсы.

В частности, 26 апреля в 13:00 в семинарском зале павильона №3 состоится проект "B2B" -Торговая площадка "Сети-Поставщики", который предоставляет возможность представителям сетевых магазинов найти новых поставщиков качественных продуктов питания.

27 апреля с 11:00 в семинарском зале павильона №3 пройдет конференция "Российский рынок полимерной упаковки для пищевой промышленности. Состояние. Тенденции. Перспективы". Организаторами мероприятия выступают Национальная конфедерация упаковщиков и журнал "Тара и упаковка". На конференции для обсуждения заявлены следующие темы: "Результаты 2016 года и прогнозы развития рынка полимерной упаковки на 2017 год", "Развитие отечественного производства сырья и материалов, используемых в изготовлении полимерной упаковки", "Упаковка и тара из полиэтилентерефталата - 75 лет производства и применения", "Нормативно-правовые акты в области обращения полимерной упаковки; проблемы сбора утилизации и переработки отходов полимерной упаковки".

28 апреля в 10:00 также в семинарском зале павильона №3 начнется межрегиональная конференция "Пекарь и кондитер". Организаторы мероприятия: Южная гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства. Участниками конференции станут представители Российской гильдии пекарей и кондитеров, министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия" и другие. В программе конференции запланированы дискуссионная площадка "Производственные технологии и промышленное оборудование: новые решения", мастер-класс по хлебопечению и встреча с сельской молодежью "Гость в студии".

Помимо этого, в рамках выставки планируются дегустационные конкурсы для специалистов отрасли по номинациям "Мясная продукция", "Cоусы. Растительные масла", "Вода. Напитки. Соки", "Молочная продукция". Победителей ждут награды в виде сертификатов и медалей. Они также получат право размещать логотип медали на этикетке своего продукта.

Выставка "Продуктовый мир" работает 26-28 апреля в павильоне №3 с 10:00 до 18:00, 29 апреля - с 10:00 до 16:00.