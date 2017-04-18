Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2017 18:08  [1304] Новый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" начал принимать международные рейсы 22 апреля
21 апреля 2017 17:00  [327] Инспекция не выявила разрешений на торговлю у уличных продавцов на Б.Покровской Нижнего Новгорода
21 апреля 2017 16:33  [283] Нижегородская администрация не дала однозначного ответа о возможности создания пляжа на "Гребневских песках"
21 апреля 2017 16:08  [246] ООО "Зоозащита-НН" займется отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году
21 апреля 2017 14:52  [289] Регулярные прямые рейсы Нижний Новгород-Тюмень организует авиакомпания "Ямал" со 2 мая
21 апреля 2017 14:46  [265] Более 100 компаний примут участие в выставке "СадExpo - Весна" на "Нижегородской ярмарке" 26-29 апреля
21 апреля 2017 14:39  [409] Почти 80 документов с автографами и письмами Владимира Ленина выявлено в архиве Нижегородской области по данным на 2017 год
21 апреля 2017 13:35  [463] Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к Параду Победы
21 апреля 2017 13:02  [668] Администрация Нижнего Новгорода опубликовала предварительный список новых частных маршрутов вместо отменяемых
21 апреля 2017 12:54  [519] Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году
Общество

Нижегородская администрация намерена заключить в 2017 году четыре договора с ННГУ и НГПУ на целевое обучение

21 апреля 2017 11:57  [259] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Администрация Нижнего Новгорода намерена заключить в 2017 году четыре договора с ННГУ и НГПУ на целевое обучение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по работе со СМИ.

В 2017 году департамент образования планирует заключить договоры на целевое обучение четырех человек: двух - с ННГУ им. Н.И. Лобачевского и двух - с НГПУ им. Козьмы Минина. Пакет документов в департамент от желающих поступить в вуз по целевому направлению от нижегородской администрации принимается до 1 мая.

"В первую очередь выпускник должен получить ходатайство педагогического коллектива своей школы о направлении на обучение в вуз по целевому договору. Затем направление подтверждается соответствующим ходатайством районного органа управления образования. К этим документам прикрепляется заявление самого абитуриента или его законных представителей о желании обучаться в вузе по целевому договору и ряд справок", - рассказали в администрации.

До 1 июня, как добавили в пресс-службе, департамент образования рассматривает поступившие документы, проводит их предварительный отбор. Окончательное решение выносит специальная городская комиссия.

Напомним, что 20 апреля нижегородская администрация заявила о наличии целевых договоров на обучение студентов, комментируя информацию о том, что дочь сити-менеджера Сергея Белова учится в ННГУ за счет средств городского бюджета.

Факт стал известен 17 апреля 2017 года. Журналисты после оперативного совещания поинтересовались – "зачем понадобился этот договор". Белов ответил, что его дочь учится на юрфаке уже третий год. "В рамках закона Российской Федерации мы это можем себе позволить. В чем проблема?", - сказал Белов журналистам.

До этого на запрос "Нижний сейчас", который был направлен в начале апреля, о целевом наборе в мэрии сообщили, что такие договоры не заключались с 2012 года. На запрос тогда отвечал городской департамент организационно-кадрового обеспечения.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph