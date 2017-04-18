Нижегородская администрация намерена заключить в 2017 году четыре договора с ННГУ и НГПУ на целевое обучение Общество

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Администрация Нижнего Новгорода намерена заключить в 2017 году четыре договора с ННГУ и НГПУ на целевое обучение. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по работе со СМИ.

В 2017 году департамент образования планирует заключить договоры на целевое обучение четырех человек: двух - с ННГУ им. Н.И. Лобачевского и двух - с НГПУ им. Козьмы Минина. Пакет документов в департамент от желающих поступить в вуз по целевому направлению от нижегородской администрации принимается до 1 мая.

"В первую очередь выпускник должен получить ходатайство педагогического коллектива своей школы о направлении на обучение в вуз по целевому договору. Затем направление подтверждается соответствующим ходатайством районного органа управления образования. К этим документам прикрепляется заявление самого абитуриента или его законных представителей о желании обучаться в вузе по целевому договору и ряд справок", - рассказали в администрации.

До 1 июня, как добавили в пресс-службе, департамент образования рассматривает поступившие документы, проводит их предварительный отбор. Окончательное решение выносит специальная городская комиссия.

Напомним, что 20 апреля нижегородская администрация заявила о наличии целевых договоров на обучение студентов, комментируя информацию о том, что дочь сити-менеджера Сергея Белова учится в ННГУ за счет средств городского бюджета.

Факт стал известен 17 апреля 2017 года. Журналисты после оперативного совещания поинтересовались – "зачем понадобился этот договор". Белов ответил, что его дочь учится на юрфаке уже третий год. "В рамках закона Российской Федерации мы это можем себе позволить. В чем проблема?", - сказал Белов журналистам.

До этого на запрос "Нижний сейчас", который был направлен в начале апреля, о целевом наборе в мэрии сообщили, что такие договоры не заключались с 2012 года. На запрос тогда отвечал городской департамент организационно-кадрового обеспечения.