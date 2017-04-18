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Политика

Целевые наборы в вузы используется, в том числе, для преемственности поколений в учреждениях и органах МСУ, - администрация

20 апреля 2017 11:30  [775] Политика
Целевые наборы в вузы используется, в том числе, для преемственности поколений в учреждениях и органах МСУ, - администрация

Целевые наборы в вузы используется, в том числе, для преемственности поколений в учреждениях и органах МСУ, - администрация

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация заявила о наличии целевых договоров на обучение студентов за счет бюджета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации, комментируя информацию о том, что дочь сити-менеджера Сергея Белова учится в ННГУ за счет средств городского бюджета.

Факт стал известен 17 апреля 2017 года. Журналисты после оперативного совещания поинтересовались – "зачем понадобился этот договор". Белов ответил, что его дочь учится на юрфаке уже третий год. "В рамках закона Российской Федерации мы это можем себе позволить. В чем проблема?", - сказал Белов журналистам.

До этого на запрос "Нижний сейчас", который был направлен в начале апреля, о целевом наборе в мэрии сообщили, что такие договоры не заключались с 2012 года. На запрос тогда отвечал городской департамент организационно-кадрового обеспечения.

20 апреля на запрос НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации сообщили, что практика заключения целевых наборов есть с 2005 года. "Она используется, в том числе, в качестве меры поддержки и сохранения профессиональных династий и преемственности поколений в муниципальных учреждениях, предприятиях и органах местного самоуправления", - отмечается в сообщении.

С начала действия программы обучение прошли около 500 человек. Сейчас по программе обучаются 64 человека, ежегодно на эти цели выделяется около 7 млн рублей. "Отбором претендентов занимается специальная комиссия на основе ходатайств педагогических коллективов школ и районных управлений образования о направлении выпускника на обучение в вуз. Как правило, по окончании обучения и при наличии вакансий, выпускнику предлагается место в учреждениях бюджетной сферы или органах местного самоуправления Нижнего Новгорода в соответствии с профилем", - заявили в горадминистрации.

Также в ответе отмечается, что договоры заключает не департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности, который курирует вопросы переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, а департамент образования.

Среди вузов, которые принимали/принимают участие в программе названы НИУ РАНХиГС, НГПУ им. Козьмы Минина, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

Как сообщил проректор ННГУ по связям с общественностью Никита Авралев, по данным на 1 января 2017 года по договору с администраций Нижнего Новгорода в ННГУ на разных факультетах и специальностях проходит обучение 21 студент. В НИУ РАНХиГС также сообщили, что целевые договоры с горадминистрацией есть, они перезаключаются каждый год и в текущем году такой договор тоже был заключен.

НИА "Нижний Новгород" направило дополнительный запрос о том, как абитуриентам можно принять участие в отборе на целевое обучение в вузах за счет бюджета Нижнего Новгорода.

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