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Общество

Нижегородская администрация решила отложить общегородской субботник из-за снега

21 апреля 2017 12:34  [369] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация решила отложить общегородской субботник из-за снега. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 21 апреля 2017 года.

"Общегородской субботник, запланированный на 22 апреля, по причине неблагоприятных погодных условий переносится на другой день. О дате и времени проведения субботника мы вам сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее планировалось провести общегородской субботник 22 апреля. Также напомним, что на 22 апреля синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде кратковременные дожди и дневную температуру +7…9°.

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