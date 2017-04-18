Нижегородская администрация решила отложить общегородской субботник из-за снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация решила отложить общегородской субботник из-за снега. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 21 апреля 2017 года.

"Общегородской субботник, запланированный на 22 апреля, по причине неблагоприятных погодных условий переносится на другой день. О дате и времени проведения субботника мы вам сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее планировалось провести общегородской субботник 22 апреля. Также напомним, что на 22 апреля синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде кратковременные дожди и дневную температуру +7…9°.