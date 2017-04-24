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Общество

Разработчики КТС прогнозируют проезд с пересадками для 30% нижегородских пассажиров общественного транспорта

25 апреля 2017 17:16  [318] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Около 40 тысяч жителей Нижнего Новгорода будут ездить на общественном транспорте с пересадками после внедрения комплексной транспортной схемы города (КТС). Такое мнение выразил представитель разработчика КТС - руководитель отдела транспортного планирования "НПО "Транспорт" Алексей Майоров в ходе ее презентации 25 апреля 2017 года.

Среди одной из транспортных проблем Нижнего Новгорода он назвал задублированность маршрутов.

"Часть маршрутов в связи с этим будут отменены или видоизменены. Новая маршрутная сеть обеспечит 70% жителей, пользующихся общественным транспортом, прямыми беспересадочными маршрутами. Предполагается, что 20% будут ездить с одной пересадкой и 10% - с двумя и более", - рассказал Майоров.

Напомним, в конце марта сообщалось, что из 152 маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде 22% - полные аналоги и еще 25% ближайшие аналоги. Таким образом, 47% городских маршрутов так или иначе дублируют друг друга.

Напомним также, что администрация планирует отменить 25 частных маршрутов и ввести 22 новых маршрута. Документ с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Кроме того, изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить.

В январе 2017 года сообщалось, что общественные слушания и аукционы по новым маршрутам планируется провести весной, чтобы с июня 2017 года перевозчики уже вышли на эти маршруты.

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