Разработчик КТС считает сормовское направление наиболее перспективным для развития нижегородского метро Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Разработчик КТС считает сормовское направление наиболее перспективным для развития нижегородского метрополитена. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на презентации комплексной транспортной схемы (КТС) Нижнего Новгорода 25 апреля 2017 года.



Руководитель отдела транспортного планирования "НПО "Транспорт" (представитель компании-разработчика) Александр Майоров отметил, что в открытии станции в Сормово заинтересованы многие жители города, и это позволит увеличить пассажиропоток нижегородского метрополитена, "недозагруженного не в часы пик".



Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, в свою очередь, отметил, что за выделением средств на строительство станции метро "Оперный театр" администрация уже обратилась "в федерацию".



"Если федеральные власти выделят нам эти средства – можно будет параллельно работать над продлением линии метрополитена в сторону Сормова", - добавил Миронов.



Ранее МКУ "ГУММиД" заявил о возможности строительства станции нижегородского метро "Оперный театр" к 2021 году при выделении федеральных средств. Эта единственная планируемая к строительству станция метро, по которой уже выполнен проект и получено положительное заключение госэкспертизы.



При этом в октябре 2016 года замдиректора департамента транспорта Виктор Дельфинов сообщал, что более 90% опрошенных горожан выступают за строительство метро в районе центра Сормова.