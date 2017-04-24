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Общество

Нижегородская администрация планирует провести конкурсы на новые частные маршруты в мае 2017 года

25 апреля 2017 18:48  [169] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует провести конкурсы на новые частные маршруты в мае 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель сити-менеджера Сергей Миронов после презентации комплексной транспортной схемы (КТС) Нижнего Новгорода 25 апреля.

По его словам, на сегодняшний день предварительный список новых частных маршрутов проходит стадию общественного обсуждения. "Если никаких серьезных замечаний по новой маршрутной сети высказано не будет, и, соответственно, она не будет существенно видоизменена, то в мае мы планируем провести конкурсы по этим маршрутам", - рассказал Миронов.

Напомним, что новая маршрутная сеть в срок с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Напомним также, что изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить.

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