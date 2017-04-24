Минюст внес в реестр религиозную группу "Церковь летающего макаронного монстра" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минюст внес в реестр религиозную группу "Церковь летающего макаронного монстра в Нижнем Новгороде в апреле 2017 года. Об сообщается в копии документа ГУ Минюста по региону, которая имеется в распоряжении редакции.



В документе сообщается, что сведения о группе внесены в реестр управления под номером 5218010006. Местом проведения богослужений, других обрядов и церемоний по-прежнему остается д.226 по ул.Горького.

Лидер нижегородских пастафариан Михаил Иосилевич также сообщил НИА "Нижний Новгород", что организация продолжает заниматься регистрацией фонда, одной из уставных целей которого будет – добиваться регистрации пастафарианства как религии.

"На данный момент мы испытываем некоторые затруднения, но пока не знаем точных причин отказа Минюста в регистрации. Если это техническая проблема, мы ее устраним и подадим корректные документы повторно, если объективной причины для отказа в регистрации не будет, мы начнем процедуру регистрации фонда через суд", - отметил Иосилевич.



Напомним, что нижегородские пастафариане уведомили Минюст о создании религиозной группы в октябре 2016 года, а "ХраЛММ Летающего Макаронного Монстра" официально открылся в Нижнем Новгороде 25 марта 2016 года.