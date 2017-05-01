Нижегородский ХК "Торпедо" приобрел еще пятерых хоккеистов Спорт

Вратарь Иван Лисутин Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ХК "Торпедо" приобрел еще пятерых хоккеистов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 30 апреля 2017 года.

Состав "автозаводской" команды пополнили форварды Денис Паршин и Сергей Смуров, защитник Максим Кондратьев и вратарь Иван Лисутин. Отметим, что все вышеперечисленные хоккеисты ранее уже выступали за нижегородцев. Лисутин и Кондратьев играли в "Торпедо " в сезоне 2015/16. Паршин защищал бело-синие цвета в сезоне 2013/14, а Смуров находился в системе нижегородского клуба с 2014 по 2016 гг., в течение которых выступал за ХК "Саров ".

Кроме того, "Торпедо" заключило контракт с капитаном сборной Словении Яном Муршаком. Прошедший сезон форвард провел в составе столичного ЦСКА, вместе с которым отпраздновал победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что в конце апреля "Торпедо" пополнило состав сразу пятью хоккеистами: нападающими Сергеем Костицыным, Геннадием Столяровым, Михаилом Жуковым и Жигой Егличем, а также вратарем Станиславом Галимовым.

Незадолго до этого у нижегородского клуба закончился контракт сразу с двадцатью игроками. Все они покидают "Торпедо".