Гордума согласовала принятие в собственность Нижнего Новгорода ограждения парка "Швейцария" Общество

парк Швейцария Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума согласовала принятие в собственность Нижнего Новгорода ограждения парка "Швейцария". Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня.



В собственность города принимается ограждение протяженностью больше 3 км, являющееся объектом культурного наследия, а также ворота с колоннадой в районе ул. Медицинской и кинотеатра "Электрон".



Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сообщил, что на ремонт ОКН пока нет проектно-сметной документации, в связи с чем муниципалитет пока не может обратиться за софинансированием в областное правительство.



"Примем ограждение в муниципальную собственность, сделаем документацию - и будем искать источники финансирования ремонта. Возможно, будут привлекаться частные инвестиции", - отметил Белов.



Председатель фракции КПРФ в Гордуме, директор МП "Нижегородские бани" Николай Сатаев, в свою очередь, подчеркнул, что готов принять парк в оперативное управление и отремонтировать забор без привлечения бюджетных средств, однако на голосование депутатов данный вопрос вынесен не был.



По итогам обсуждения вопроса, депутаты поддержали передачу ограждения в собственность Нижнего Новгорода.



Напомним, в июне 2017 года руководство нижегородской "Швейцарии" заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, в свою очередь, сообщил о готовности принять забор парка от ООО "Парк Приокский" в муниципальную собственность для его последующего ремонта.



Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование муниципального предприятия "Парк "Швейцария" в ООО "Парк Приокский". Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он так и не был найден.