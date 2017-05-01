Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Популярные комментарии за год
05 октября 2016 15:13  [4246] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3839] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3595] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
22 февраля 2017 18:17  [3200] "Отмена празднования Масленицы на пл. Горького связана с простым неумением организовывать мероприятия", - Александр Сериков
06 июля 2016 15:31  [3079] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2966] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
16 января 2017 16:41  [2402] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
12 сентября 2016 15:52  [2344] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
21 декабря 2016 16:26  [2187] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
26 августа 2016 19:00  [2089] "Крупные компании монополизируют малый бизнес, убивая экономику страны", - Ирина Хакамада
Последние новости рубрики Экономика
02 мая 2017 12:23  [15] "Бюджеты принадлежащих муниципалитету ОАО, таких как "Теплоэнерго", непрозрачны", - Евгений Лазарев
02 мая 2017 12:10  [58] Нижегородское "Теплоэнерго" увеличило долгосрочные займы в 2016 году в 3,2 раза – до 4 млрд рублей
28 апреля 2017 17:53  [294] Экспертная оценка стоимости подготовки площадки под промпарк в Дзержинске Нижегородской области составляет 2,5 млрд рублей
28 апреля 2017 17:41  [288] Около 20 заявок на выдачу льготных займов поступило в нижегородский Фонд развития промышленности по данным на конец апреля
28 апреля 2017 17:29  [301] Более 100 нижегородских предприятий приняли участие в разработке новой программы развития промышленности области
28 апреля 2017 16:13  [343] Нижегородский минпром создаст подразделение для привлечения в промышленность региона федеральных денег
28 апреля 2017 16:01  [267] ГАЗ продлил сотрудникам майские выходные с 1 по 9 число за счет работы в другие дни
28 апреля 2017 15:39  [697] "Создание ТОР в Сарове даст мощный импульс развитию экономики Нижегородской области", - Евгений Люлин
28 апреля 2017 13:58  [218] ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 9,75% до 9,25% годовых
27 апреля 2017 17:55  [374] "Странно, что когда важно развивать сельское хозяйство, мы сталкиваемся с претензиями УФАС", - Александр Ефремцев
Экономика

"Бюджеты принадлежащих муниципалитету ОАО, таких как "Теплоэнерго", непрозрачны", - Евгений Лазарев

02 мая 2017 12:23  [15] Экономика
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Бюджеты принадлежащих муниципалитету ОАО, таких как "Теплоэнерго", непрозрачны", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Думы Нижнего Новгорода от КПРФ Евгений Лазарев, комментируя информацию о недовыполнении ежегодного плана "Теплоэнерго" по ремонту 5% теплосетей при закредитованности более чем на 5 млрд рублей.

По его словам, комментировать финансовое положение "Теплоэнерго" при недостатке информации крайне сложно. "Депутатский запрос по годовому балансу я отправил, но ответа пока так и не получил. Если городской бюджет относительно прозрачен, то бюджеты муниципальных предприятий, акционерных обществ находятся, по сути, вне контроля депутатов", - отметил Евгений Лазарев.

Депутат также выразил мнение, что есть определенный конфликт интересов в том, что руководителями муниципальных предприятий становятся депутаты (ОАО "Теплоэнерго" возглавляет депутат Гордумы Нижнего Новгорода Александр Котельников, МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" – депутат Николай Ингликов, МП "Муниципальные бани" – Николай Сатаев, исполнительным директором "Теплоэнерго" является Андрей Дранишников. – прим. НИА "Нижний Новгород").

"То, что советы директоров ОАО наполовину состоят из депутатов, дела не меняет, так как часть из них связана своими интересами с организациями, которые они должны контролировать", - считает Лазарев.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph