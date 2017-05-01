"Бюджеты принадлежащих муниципалитету ОАО, таких как "Теплоэнерго", непрозрачны", - Евгений Лазарев Экономика

Евгений Лазарев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Бюджеты принадлежащих муниципалитету ОАО, таких как "Теплоэнерго", непрозрачны", - заявил НИА "Нижний Новгород" депутат Думы Нижнего Новгорода от КПРФ Евгений Лазарев, комментируя информацию о недовыполнении ежегодного плана "Теплоэнерго" по ремонту 5% теплосетей при закредитованности более чем на 5 млрд рублей.



По его словам, комментировать финансовое положение "Теплоэнерго" при недостатке информации крайне сложно. "Депутатский запрос по годовому балансу я отправил, но ответа пока так и не получил. Если городской бюджет относительно прозрачен, то бюджеты муниципальных предприятий, акционерных обществ находятся, по сути, вне контроля депутатов", - отметил Евгений Лазарев.



Депутат также выразил мнение, что есть определенный конфликт интересов в том, что руководителями муниципальных предприятий становятся депутаты (ОАО "Теплоэнерго" возглавляет депутат Гордумы Нижнего Новгорода Александр Котельников, МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" – депутат Николай Ингликов, МП "Муниципальные бани" – Николай Сатаев, исполнительным директором "Теплоэнерго" является Андрей Дранишников. – прим. НИА "Нижний Новгород").



"То, что советы директоров ОАО наполовину состоят из депутатов, дела не меняет, так как часть из них связана своими интересами с организациями, которые они должны контролировать", - считает Лазарев.