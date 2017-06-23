Епархия планирует отреставрировать дом на ул. Грузинской, 31 в Нижнем Новгороде и разместить там кельи Культура и отдых

Дом 31 по ул.Грузинской Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская епархия планирует отреставрировать дом на ул. Грузинской, 31 в Нижнем Новгороде. Данную информацию подтвердили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в епархии 23 июня 2017 года.



По словам пресс-секретаря Нижегородской митрополии Алексия Пестрецова, на объекте уже идут подготовительные работы. Он отметил, что в отреставрированном доме будут располагаться сестринские кельи Архиерейского подворья храма в честь св. Кирилла и Мефодия, который также находится на ул. Грузинской.



"На данный момент по объекту ведется бумажная работа. Уверяю вас, что работа по реставрации дома будет вестись с соблюдением всех требований, предъявляемых к памятникам архитектуры", - отметил собеседник агентства.



Напомним, что в 2017 году администрация Нижнего Новгорода сообщила о намерении реализовать с аукциона пять аварийных исторически ценных зданий по начальной цене в один рубль для их реставрации: д.17 и д.19 по ул. Почтовый съезд, д.35 и д.39 по ул. Грузинская и д.8 по ул.Варварская.