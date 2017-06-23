Пропавший в Нижнем Новгороде 13-летний Никита Фатеев найден живым у друга 23 июня Происшествия

Никита Фатеев Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавший в Ленинском районе Нижнего Новгорода 13-летний Никита Фатеев найден живым у друга 23 июня 2017 года. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, 22 июня Никита Фатеев не пришел домой ночевать, в связи с чем сегодня утром родители обратились в правоохранительные органы. Следователи по факту пропажи ребенка организовали доследственную проверку. К поискам мальчика также подключились волонтеры.

Изначально сообщалось, что мальчик с разрешения родителей ушел гулять с друзьями. Примерно в 21:00 он расстался с товарищем на пр. Ленина.

Сегодня СУ СК сообщило, что следователи нашли Никиту Фатеева в квартире дома по ул. Волочильной в Ленинском районе. При опросе подросток заявил, что ночевал у друга. Свой поступок он объяснил тем, что боялся позвонить родителям, зная, что те не одобрят его поведение.

При осмотре видимых телесных повреждений следователи не обнаружили. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления наличия или отсутствия признаков совершения в отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных деяний. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.