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Происшествия

Доследственная проверка организована по факту пропажи ребенка Ленинском районе Нижнего Новгорода

23 июня 2017 11:57  [80] Происшествия
Никита Фатеев

Никита Фатеев

Фото: ПСО "Волонтер"

Доследственная проверка организована по факту пропажи ребенка Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 23 июня 2017 года.

Напомним, 22 июня Никита Фатеев не пришел домой ночевать, в связи с чем сегодня утром родители обратились в правоохранительные органы. К поискам 13-летнего мальчика подключились волонтеры.

По предварительным данным, мальчик с разрешения родителей ушел гулять с друзьями. Примерно в 21:00 он расстался с товарищем на пр. Ленина.

Приметы: среднего телосложения, невысокого роста, волосы темно-русые короткие, глаза серые. Был одет в красную олимпийку с капюшоном, черные трико, темно-бортовые кроссовки. При себе имел мобильный телефон, который в настоящее время отключен.

Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщать по телефонам: 8 920 069 52 21 (следователь), 102 (полиция), 8 (831) 291-51-51 (волонтёры).

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