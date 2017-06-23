Тело утонувшего мужчины обнаружено на реке Волге в г.о. Бор Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Тело утонувшего мужчины обнаружено на реке Волге в г.о. Бор Нижегородской области 26 июня 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об утонувшем человеке в районе девятого причала г.о. Бор поступило предположительно от очевидца 25 июня, в воскресенье. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда г.о. Бор и сотрудники полиции. В этот день тело найдено не было. На следующий день, 26 июня, силами борского АСО проводились спасательные работы, в результате которых было обнаружено тело погибшего мужчины.

По предварительным данным, к гибели мужчины привело купание в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего установлена.

На вопрос НИА "Нижний Новгород", не является ли погибший пропавшим в том же районе 24 июня рыбаком Сергеем Сорокиным, в МЧС ответили отрицательно.

Напомним, это пятый зарегистрированный с начала мая 2017 года случай гибели на воде в Нижегородской области. Как сообщалось ранее, 20 июня тело погибшего мужчины было обнаружено в реке Кишма в городе Ворсма Павловского района.